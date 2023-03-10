إتيكيت العزومات في رمضان.. «ادعي الضيوف قبلها بأسبوع واسألي عن نوعية الطعام»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحب معظم العائلات التجمع في شهر رمضان، إذ أنه شهر الكرم والتسامح، ويفضل الكثير من الناس العيش فيه أوقاتًا من المحبة والألفة، وتكثر فيه الدعوات على الإفطار للتواصل الاجتماعي وصلة الرحم، وهذا الشهر مناسبة عظيمة للاحتفال، لما فيه من طقوس ونفحات روحانية، لذلك نقدم لكم إتيكيت العزومات الرمضانية، بحسب حديث هالة عزب، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، لـ«هُن».

إتيكيت العزومات الرمضانية

قدمت «عزب»، خطوات وآداب قواعد الزيارات لشهر رمضان الكريم، وإتيكيت العزومات في رمضان وهي كالتالي:

- يجب إعداد قائمة بالعزائم التى ستقام خلال شهر رمضان، مع تحديد يوم لكل عزومة، كما يجب مراعاة الميزانية وعدد الأصناف التي تقدمينها.

- يجب دعوة الضيوف قبلها بأسبوع مع تأكيد الدعوة قبلها بيومين.

- عند إرسال دعوات للمعزومين، ‏يمكنكِ الدعوة بالتحدث بالهاتف إذ أنها فرصة أيضًا للمعايدة الرمضانية.

- كوني حذرة في اختيار العدد حسب ما تشائين، إذ يجب تحديد عدد الأفراد المدعوين وفقًا لسعة المنزل وعدد الكراسي في حجرة الطعام، سواء سفرة كبيرة أو الاستعانة بسفرة جانبية، ووفقًا لعدد الكراسى بالمنزل حتى لا يحدث إحراج.

- يجب أن تؤخذ جميع الوسائل والغرفة والمنشأة في الاعتبار عند التحضير لفطار رمضان إذا قمتِ بدعوة عدد كبير، فيجب عليكِ اتخاذ الترتيبات المناسبة لهذه المناسبة.

إتيكيت تناول المأكولات الرمضانية

- يفضل سؤال الضيوف عن نوعية الأكل الذي يفضلون تناوله.

- عمل أكلات مناسبة، فلا يجوز عمل المأكولات البحرية.

- من المفضل عدم المزج بين المطبخ المصري والخليجي والصيني والإيطالي في نفس السفرة.

- في حالة دعوة أحد الأفراد المرضى، فيجب سؤاله عن الطعام المناسب له ولا يضره حتى يتم طهوه وتجهيزه حسب ما يأكل.

- يجب السؤال عن صيام الأطفال، لإعداد لهم طعامًا مناسبًا والحذر إذا يوجد فيهم طفل مصابا بأي نوع من الحساسية.

إتيكيت التحدث على سفرة رمضان

وأضافت «عزب» بعض المعايير التي يتم اتباعها أثناء التحدث على سفرة رمضان، وهي كالتالي:

- يجب الاهتمام بترتيب المنزل وتنظيفه خاصةً الحمام ووضع عدد من الفوط النظيفة المرتبة لتنشيف اليد بعد الإفطار، وعند الوضوء.

- يجب عرض المشروبات المتاحة بالمنزل على الضيف ليختار منها.

- يجب الابتعاد عن الحديث في المواضيع المثيرة للجدل.

- يجب عدم إثارة الخلافات أو افتعال أي مشكلة، سواء مع الضيوف أو مع أصحاب المنزل.

- على صاحب المنزل عدم التثاؤب أو النظر في الساعة.

- العزومة لا تقتصر على تناول الطعام، وإنما تتعدى إلى المودة والتواصل في الحديث بين المدعوين.

- يفضل الانصراف بعد ساعتين من تناول الإفطار.