مايا دياب بحذاء مستوحى من شخصية أفلام «كارتون آسترو بوي».. سعره خيالي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

دائما يحرص النجوم ومشاهير الوسط الفني على الظهور يإطلالات مختلفة وفريدة من نوعها وهذا ما جسدته الفنانة اللبنانية مايا دياب التي ظهرت بحذاء غريب مستوحى من شخصية أفلام «كارتون آسترو بوي» وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبرحسابها الشخصي على «إنستجرام».

سعر حذاء مايا دياب

جاء الحذاء من تصميم العلامة التجارية MSCHF المعروفة عالميا بتصميم الأحذية كبيرة الحجم، وارتدا منها عدد كبير من نجوم العالم، حيث بلغ سعره حوالي ما يقرب 358 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل أكثر من 10 آلاف جنيه مصري وعلى الرغم من حجمه الكبير، إلا أنه يتميز بسهولة المشي به.

إعجاب الكثير بحذاء مايا دياب

ونال الفيديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية على حسابها الشخصي على «إنستجرام» إعجابي الكثير من متابعيها حيث حصل على 117 ألف إعجاب و1.616 من التعليقات التي منها: «جميل الحذاء جدا» وآخر «تبدو مثل عروسة باربي».