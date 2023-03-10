أمراض تمنع السيدات من الحج السياحي والقرعة.. إليكِ قائمة التعليمات

القاهرة - سمر حسين - صحة

قبل شهر رمضان يتقدم كثيرون لطلبات الحج السياحي وحج القرعة، وقد أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، وذلك اعتبارًا من 12 مارس الجاري، وخلال موسم الحج يجب أن تتبع السيدات الكثير من العادات الصحية، وهناك أمراض تمنع السيدات من الحج السياحي والقرعة، خاصة الحوامل، للحفاظ على صحتهن أثناء أداء مناسك الحج سواء كان الحج السياحي أو حج القرعة.

ويقدم «هُن» أمراض تمنع السيدات من الحج السياحي والقرعة، وتعليمات للسيدات والحوامل وفقًا للشروط والضوابط المُنظمة.

تعليمات للسيدات والحوامل في الحج السياحي وحج القرعة

قالت منى عبد الغني، أخصائية النساء والتوليد، لـ«هُن»، إن هناك أمراض تمنع السيدات من الحج السياحي والقرعة، من بينهن السيدات الحوامل، مضيفة أن الشروط التي يجب أن تتبعها السيدات خاصة الحوامل، خلال الحج السياحي وحج القرعة، هي كالتالي:

- تلتزم السيدة بإدراج بيان الحالة الصحية لها، من خلال المعرفة من الطبيب المختص إذا كان يوجد أي عواقب صحية لأدائها مناسك الحج أم لا، إذ أن الأمراض التي تمنع التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2023 كما أعلنت وزارة الصحة، الحالات المتقدمة من أمراض القلب، ومرضى تليف الرئة والحالات المتقدمة من أمراض الأوعية الدموية ومرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- كما أن الحالات المتقدمة من أمراض التليف الكبدي والزهايمر والحالات المتقدمة من أمراض الأورام وذا الأمراض النفسية، والسيدات الحوامل الأشهر الأولى والأخيرة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، وذلك وفقًا طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.

أمراض تمنع السيدات من الحج السياحي والقرعة

- وحددت وزارة الصحة، أن من بين أمراض تمنع السيدات من الحج السياحي والقرع، حالات السمنة المفرطة المرضية، للحج السياحي وحج القرعة، إذ أن زيادة السمنة تتسبب في حدوث مشاكل صحية كثيرة، ومنها أمراض القلب وتوقف التنفس، لذا يكون من الصعب أداء مناسك الحج.

- إذا كنتِ حاملًا وتخافين من النفاس أن يصيبك في أيام الحج، أو يصيبك الكثير من التعب، فعليكِ إتخاذ الإجراءات الصحية، والحصول على الأدوية الخاصةً بكِ.

- الحصول على قدرٍ كافٍ من النوم، لاتباع مناسك الحج الكاملة دون إرهاق.

أداء مناسك الحج أثناء النفاس

وكانت قد أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، عبر حسابها الرسمي «هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج السياحي وحج القرعة أثناء فترة النفاس»، قائلة: «هذا الأمر اختلف فيه الفقهاء، ولكن هل النقاء في الحيض حيض أم طهر، ولكن تيسيرًا فإن النقاء في الحيض طهر، وطالما توقف نزول الدم تتوكل السيدة على الله وتطوف، وتسعى وتؤدي المناسك للحج، كما أكدت أنه في حال نزول الدم فالسيدة ممنوعة من الطواف والصلاة، ولكن بقية المناسك تؤديها السيدة بشكل عادي».