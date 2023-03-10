في يوم الباروكة العالمي.. نجوم اشتهروا بارتدائها منهم سمير غانم وسعاد حسني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هناد الكثير من مشاهير الوسط الوفني يحرصون على ارتداء الباروكة أثناء تمثل المشاهد الفنية المختلفة حتى يستطيع اقناع المشاهد بالشخصية التي يؤديها وبمناسبة يوم الباروكة العالمي نستعرض في هذا التقرير أشهر النجوم الذين ارتدوا الباروكة.

يوم الباروكة العالمي

وفي يوم الباروكة العالمي، جاء من ضمن الفنانين الذين اشتهروا بارتداء الباروكة أثناء التمثيل هو الفنان سمير غانم، الذي حرص على الظهور في معظم أعماله الفنية، مرتديا شعر مستعار، إذ كشف في أحد لقاءاته التليفزيونية، عن سبب ارتداء الباروكة، مشيرا إلى أن الشعر يتيح للممثل أن يتلون بالشخصيات ويضعه في أكثر من شكل.

نجوم اشتهروا بارتداء الباروكة

«فريد شوفي» يعد من المشاهير الذين حرصوا على ارتداء الباروكة في الكثير من أعماله الفنية سواء مسرح أو فيلم أومسلسل تليفزيوني، منها مسلسل «البخيل وأنا» وفيلم «الغول» وظل يرتديها حتى غاب عن الشاشة.

وجاء من ضمن الفنانين الذين اشتهروا بارتداء الباروكة هو الفنان الراحل «سمير صبري»، إذ كان يرتدي شعر مستعار أسود اللون فى أعماله الفنية المختلفة وكذلك فى لقاءاته التليفزيونية.

السندريلا «سعاد حسني» اشتهرت أيضا بارتداء الباروكة في الكثير من أفلامها السينمائية، وكانت تحرص على الظهور بأنواع مختلفة من الشعر المستعار في فيلم واحد، الأمر الذي ساعدها في الحصول على إطلالة جذابة كانت تدفعها جمهورها من النساء لتقليدها.