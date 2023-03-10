التحضيرات الأولى لفرح حسن شاكوش وريم طارق.. يحتفلان الليلة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل الفنان الشعبي ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش بحفل زفافه اليوم على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ريم طارق، بعد فترة قصيرة من حفل الخطبة.

فرح حسن شاكوش

ومن المقرر أن يقام فرح حسن شاكوش بحفل زفافه في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، وسيتضمن فقرات الالعاب النارية بقيادة أحمد عصام، بحضور نجوم ونجمات الفن وصناع المحتوى.

ومن المقرر أن تتألق عروس حسن شاكوش، بفستان مميز لمصممة الازياء سماح مهران، فضلا عن اعتمادها على بوكيه ورد للمصممة نور علي.

فرح حسن شاكوش

وكان المطرب الشعبي ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش احتفل بخطبته منذ فترة قصيرة، في حفل عائلي أُقيم بالشيخ زايد، وسط الأهل والأصدقاء المقربين، وأصدقاء الوسط الفني، وعلى رأسهم مؤدي المهرجانات عمر كمال.

إطلالات فرح حسن شاكوش

وتألق «شاكوش» ببدلة باللون «الرصاصي» أوفر سايز، مع رابطة عنق قصيرة من الحرير، وتألقت العروس بفستان أنيق، بموديل «التايبست» جاء بدرجتي الجولد والأوف وايت، مرصع بالفصوص اللامعة، بتوقيع «vano_ready_to_wear» مع الليس الأسود المنسدل لمصفف الشعر إسلام السُني، كما اعتمدت العروس المكاج الترابي بألوان النيود لخبيرة التجميل ريم عصام.

من هي ريم طارق زوجة حسن شاكوش؟

1- فتاة من خارج الوسط الفني، اسمها ريم طارق.

2- لديها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، عدد قليل جدا من المتابعين.

3- صديقة مقربة من البلوجر فرح شعبان، التي حرصت على حضور خطبتها.

4- ظهرت في العديد من المناسبات رفقة صديقتها فرح شعبان.

5- تحرص على خصوصيتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وليس لها تواجدًا شائعًا، وغير حريصة على نشر أي صور عبر الحساب.