4 هدايا مناسبة لعيد الأم.. «أسعارها منخفضة وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأ العد التنازلي للاحتفال بعيد الأم الذي يوافق يوم 21 مارس من كل عام وهو ما يجعل الأبناء وخاصة الصغار يبحثون عن الهداية المختلفة التي تتناسب مع مصاريفهم ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير هدايا مناسبة لعيد الأم وبأسعار منخفضة.

هدايا مناسبة لعيد الأم

هناك العديد من الهدايا المناسبة لعيد الأم وتكون في حدود 100 جنيه منها «سجادة الصلاة» وهى تعد من الهداية المناسبة خاصة بالتزامن مع شهر رمضان الذي يلي عيد الأم مباشرة فمن الممكن شراء سجادة بتصميم إسلامي مميز من أحد المحلات، وستكون ثمينة لدى الأم وستتذكرك بها مع موعد كل صلاة لتقدم لك الدعاء والثناء وذلك بحسب موقع «boxupgifting» البريطاني.

من ضمن الهدايا المناسبة لعيد الأم هي «مستحضرات التجميل للعناية بالشعر» مثل زيوت طبيعية من العطار، خاصة أن العديد من الامهات يفضلن شراء مستحضرات التجميل والتي تعد من ضمت أولوياتهم.

هدايا مناسبة لعيد الأم.. مفرش سرير

يمكن شراء «مفرش سرير» كهدايا مناسبة لعيد الأم خاصة أنه يعد من الأساسيات عند الأمهات، لذلك من الممكنت شراء مجموعة ملايات التي يمكن استغلالها والاحتياج لها فيفضل شراء هدايا مناسبة تقلل من احتياجاتهن.

ومن بين هدايا مناسبة لعيد الأم تأتي «العباءات السوداء» ومن الممكن أن يتراوح سعرها بين 100 إلى 200 جنيه، أو شراء إسدال صلاة أنيق للأمهات في حدود 100 جنيه.