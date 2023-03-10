والدة الشهيدين مصطفى وحلمي حجاجي: «فخورة بيهم وراضية بقضاء الله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف مؤثرة بكت لها القلوب أثناء تكريم العديد من أسر الشهداء ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، كانت من بينهم السيدة بهية طه محمد والدة الشهيدين الرائد مصطفى حجاجي والشهيد ملازم أول حلمي حجاجي أبناء محافظة الأقصر.

والدة الشهيدين مصطفى وحلمي حجاجي

لم تتمالك الأم دموعها التي تساقطت من عينها أثناء تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ وصفها البعض بدموع الفخر والاعتزاز بأبنائها الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن ودموعة الحزن على فراقهم وتسلمت درع التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاحتفال بيوم الشهيد.

عبرت الأم عن مدى فخرها بأبنائها الشهيدين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، قائلة: «أنا فخورة بأودلاي وربنا يرحمهم وراضية بقضاء الله ورغم أني تعبانه بعد فراقهم بس الحمد لله».

في 18 يوليو عام 2015 تلقت السيدة «بهية» خبر استشهاد ابنها الأكبر الرائد «مصطفى» ذلك التاريخ نفسه الذي تخرج فيه الشهيد البطل، مشيرة أنه دائما كان يحلم بالشهادة ويطلبها من الله عز وجل، وفقا لها: «مصطفى كان دايما يقولي نفسي استشهد ولما يسمع خبر استشهاد حد من دفعته يقول يارب عقبالنا وبقوله ليه يا مصطفى عاوز توجع قلبي كدا».

والدة الشهيدين: أنا راضية بقضاء الله

وفي عام 2021 تلقت الأم أيضا خبر استشهاد نجلها الثاني ملازم أول الشهيد «حلمي» الذي توفى في حادث سيارة بعد خروجه من عمله ولكن على الرغم من ذلك إلا أن مازالت الأم راضية بفضاء الله عزوجل وفخورة بابنيها اللذين ضحيا بأنفسهما من أجل الوطن، لافتة أنها في عام 2017 تم تكريهما أيضا بالأم المثالية.