الامارات | نجا من موت محقق بعد ضياعه لمدة شهر في غابات الأمازون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا رجل من الموت بأعجوبة بعد أن ضاع في غابات الأمازون لمدة شهر مستعينا بالديدان كغذاء، مراوغا كل الكائنات الشرسة والقاتلة في الغابة المطيرة.

وكان الرجل الملقب بجوناثان أكوستا، 30 عامًا، خرج للصيد مع أصدقائه في شمال بوليفيا عندما انفصل عنهم ولم يتمكن من العثور على طريق العودة إلى المنزل، ما جعله تائها لمدة شهر حتى تمكن فريق بحث من الأصدقاء والسكان المحليين من العثور عليه.

واضطر أكوستا لجمع الديدان وأكلها، وجمع مياه الأمطار، والاختباء من الحيوانات المفترسة بما في ذلك الفهود السوداء لمدة 31 يومًا.

ووفقا لما صرح به أكوستا لـ Unitel TV: " فإن دهشته كانت كبيرة حين تم العثورعليه، بعد مدة غيابه الطويلة، وقال "أمر لا يصدق، لا أستطيع أن أصدق أن الناس واصلوا البحث لفترة طويلة. لقد أكلت الديدان، وأكلت الحشرات، لن تصدقوا ما كان علي فعله للبقاء على قيد الحياة طوال الوقت. "أشكر الله بقوة، لأنه منحني حياة جديدة".

وخلال الفترة التي قضاها في منطقة الأمازون، تسبب نظام أكوستا الغذائي المحدود وحالة الجفاف في فقدانه 17 كجم من وزنه. كما أصيب بخلع في الكاحل لكنه كان لا يزال قادرًا على التحرك بعرج. وتنبه أكوستا في النهاية إلى وجود فريق بحث على بعد 300 مترا منه بعد شهر من ضياعه، حيث استطاع أن يعرج ويصرخ في اتجاههم.

وقال هوراسيو أكوستا، شقيق جوناتان، لصحيفة Página Siete البوليفية: "أخبرنا أخي أنه عندما خلع كاحله في اليوم الرابع، بدأ يخشى على حياته". كان لديه خرطوشة واحدة فقط في بندقيته ولا يستطيع المشي، وكان يعتقد أنه لن يبحث عنه أحد بعد الآن".

وقال هوراسيو متحدثًا عن اللحظة التي تم العثور فيها على جوناتان: "جاء رجل راكضًا ليخبرنا أنهم عثروا على أخي. إنها معجزة". وأضاف " أن جوناتان قرر التخلي عن الصيد بعد محنته المؤلمة."



في غضون ذلك، سيتم استجواب الأصدقاء الأربعة الذين انفصلوا عن أكوستا الشهر الماضي بحسب الشرطة.