وصية مبكية لزوجة الشهيد محمد الأكشر لطفلها قبل وفاتها: «متزعلش عشان هتتربى يتيم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا بلال ابن الشهيد البطل النقيب محمد الأكشر، بابا استشهد في سيناء، وكان عمري سنة وشهرين، مش لحقت أشوف بابا، بابا بطل، بعد استشهاده بـ6 شهور ماما اتوفت خلال الحج، وكان حلمها أن تلحق ببابا في الجنة، وبكتب لهم جوابات لما بيوحشوني»، عبارة بدأ من خلالها الطفل بلال نجل الشهيد البطل محمد الأكشر، الحديث عن كواليس استشهاد والده، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل الندوة التثقيفية أثناء الاحتفال بيوم الشهيد.

تأثر الكثير من الأشخاص بحديث الطفل «بلال» الذي بكت له القلوب أثناء حديثه عن والده خلال فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة، احتفاءً بيوم الشهيد، حيث وصف والده من خلال وصف جدته السيدة صباح سيد جوده له.

تحدثت الجدة «صباح»، لـ«هن»، عن وقت وفاة زوجة الشهيد محمد الأكشر التي توفيت بعد استشهاده بـ6 شهور أثناء أدائها فريضة الحج، قائلة: «بنتي بعد لما زوجها محمد أتوفى راحت تعمل الحج مع حماها ووقتها تعبت هناك يوم وقفة عرفة وكان سنها صغير ومكملتش 26 سنة وبعدين أتوفت وصلوا عليها رابع يوم العيد في الكعبة».

وصية الأم للطفل قبل وفاتها

تركت الأم قبل وفاتها وصية لطفلها الذي حرم من والديه تضمنت عدة كلمات مؤثرة، وفق حديث الجدة: «بنتي قبل ما تروح الحج فطمت بلال وكتبت ليه وصية قالت فيها متزعلش عشان هتتربى يتيم الرسول صلى الله عليه وسلم اتربى يتيم، وكتبت رسالة لكل حد من أهل زوجها ولينا».

تحرص دائما الجدة «صباح» على رعاية حفيدها الطفل بلال الذي وصفته بابنها الذي انجبته في سن الكبر: «أنا بلال ليه عندي معزه خاصة بعتبره ابني اللي جبته على كبر بعد لما طلعت على المعاش»، مشيرة إلى أنها أيضا تحرص على متابعه دروسه المدرسية والتمارين الرياضية: «بروح معاه المدرسة والدروس وكمان تمارين الكورة والسباحة والكاراتيه وأولياء أمورزمايلة كلهم كويسين معه وبشكر كل واحد فيهم».

صفات الشهيد البطل محمد الأكشر

وصفت الجدة البطل الشهيد محمد الأكشر بكلمات مؤثرة، متحدثة عن أخلاقه العالية والجميلة، قائلة: «محمد كان إنسان جميل فوق الوصف في الخلق والبر بالوالدين والناس وصفاته تتمناها أي أم وأب لأودلاها وكان دايما يقول لبنتي أدعي أني نموت شهداء في سبيل الله وبالفعل ربنا استجاب لدعائهم».