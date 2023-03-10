والدة الشهيد أمير إبراهيم: «فخورة بابني وبكل اللي ضحوا بنفسهم علشان البلد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بخطوات ثابته، يصاحبها دقات قلب سريعة، لم تستطع تحديد حالتها توتر أم خوف أم سعادة، تقدمت السيدة نبيلة، والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله، على منصة التكريم، عينين تخنقهما الدموع وابتسامة فرحة لا تخلو من الحزن، تسلمت درع التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاحتفال بيوم الشهيد، خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، لتقول: «فخورة بابني وبكل اللي ضحوا بنفسهم علشان البلد»

فرحة أسرة الشهيد أمير بتخرجه في الكلية الحربية

قبل ما يقرب من 11 عاما، تخرج المقدم أمير إبراهيم عوض، في الكلية الحربية، إذ سيطرت على الأسرة حالة من الفرح والبهجة، فرحين بمستقبل نجلهم كونه ضابطا بالقوات المسلحة، وعلى الفور تلقى خدمته في سيناء: «من يوم ما ابني اتخرج وهو استلم بسيناء، كنت كل ما يمشي بقلق عليه جدا لكن بدعيله دايما ربنا يحفظه» حسب ما روته السيدة «نبيلة» والدة الشهيد.

الترقية إلى مقدم قبل الاستشهاد بيوم

قبل استشهاده بيوم واحد، تلقت السيدة نبيلة، والدة أمير، مكالمة منه يخبرها بترقيته إلى رتبة مقدم، لتعم حالة من الفرح والسعادة في أرجاء المنزل، غافلين عن أن هذه الفرحة لن تدم طويلا، وفي غضون ساعات معدودة، وصل إلى الأسرة نبأ استشهاد المقدم أمير إبراهيم، على الأرض التي طالما عشقها، ورفض العمل في أي مكان غيرها «سيناء».

الاحتفال بيوم الشهيد

«أنا فخورة بابني وبكل أولادنا الشهداء اللي ضحوا بنفسهم عشان الأرض دي، بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبقوله ربنا يخليك لينا ويبارك في عمرك ويحفظك من كل شر» هكذا عبرت السيدة نبيلة عن امتنانها للرئيس، بالاحتفال الدائم بيوم الشهيد وتذكر أسر الشهداء، فرحة كبيرة انتابت أسرة الشهيد بهذا الاحتفال وتكريم نجلهم لما قدمه من بطولات خلال فترة عمله، وتقديرا لجهوده والاحتفاء به.