أخصائية الصحة النفسية: الشعور بالسعادة يحتاج إلى تدريب العقل اللاواعي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الدكتورة سمر كشك أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن الشعور بالسعادة يحتاج إلى تمرين، فالإنسان لديه العقل الواعي والعقل اللاواعي، ويجب أن نركز على التفاؤل والأشياء الإيجابية حتى يعتاد العقل اللاوعي عليها.

وأضافت «كشك» في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «أنا مع تدريب العقل اللاوعي على الأشياء الإيجابية، فإن هذا الأمر يترسخ لديه على المدى الطويلة، وبالتالي، فإن الرضا هو بداية الشعور بالسعادة».

وتابعت أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن تحقيق الأحلام يجب أن يتم بالسعي، لا بالنظر إلى ما هو موجود لدى الآخرين، لأن إحساس الحسد متعب جدا ومرهق لصاحبه، كما أن إحساس عدم الرضا مجهد أيضا، وكذلك عدم الفرحة بما نملكه، مشيرةً إلى أن من يريد الإحساس بقيمة ما يمتلكه يمكنه النظر إلى الأشياء الأصعب.

وشددت، على أن كل الناس يعانون من مشكلات، ولكنهم يجب ان يرضوا بما هو مقسوم لهم، إذ إنّ استشعار النعمة وجمال ما نحن فيه يجعلنا نشعر بالسعادة، ومَن لم يستطع أن يشعر بالرضا، يمكنه فعل بعض الأمور التي يحبها، أو مصادقة الأشخاص المتفائلين.