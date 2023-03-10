طريقة عمل خبز التورتيلا بخطوات سهلة.. «التكاليف على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر خبز التورتيلا من أنواع المخبوزات الشهيرة، والتي يمكن تناولها مع أنواع اللحوم المختلفة مثل الدجاج، أو اللحم، الفاهيتا تعطيه طعما مميزا، لذلك تبحث الأمهات وربات المنازل عن طريقة عمل خبز التورتيلا بخطوات سهلة، وبتكاليف على قد الإيد، كونه من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين خاصة الأطفال نظرًا لمذاقه الطيب والشهي نتيجة.

يستعرض «هن» طريقة عمل خبز التورتيلا بخطوات سهلة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة ومقادير من داخل المطبخ المصري تتناسب مع جميع الفئات ولا تؤثر على الحالة الاقتصادية والتي نوضحها في السطور التالية:

طريقة عمل خبز التورتيلا بخطوات سهلة.. المقادير

ويمكن تلخيص طريقة عمل خبز التورتيلا بخطوات سهلة، وبمقادير قليلة كالتالي:

2 كوب دقيق

كوب ماء

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل خبز التورتيلا بخطوات سهلة

في البداية يتم إحضار وعاء كبير يوضع فيه المقادير من الدقيق والزيت والملح، ومن ثم إضافة الماء بشكل تدريجي على الخليط مع الاستمرار في العجن حتى يتم الحصول على شكل عجينة متماسكة وطرية، لعمل عيش التورتيلا.

الخطوة التالية، هي إحضار فوطة نظيفة لتغطية الوعاء والعجين حتى يتم التخمر بشكل كبير، لمدة 15 دقيقة، ومن ثم تقسيم العجينة إلى 8 كرات، والعمل على مسك كل كرة وفردها على شكل دائرة.

طريقة عمل خبز التورتيلا بخطوات سهلة

يتم وضع مقلاة على النار متوسطة، ومن ثم يتم وضع العيش داخلها لمدة دقائق ثم يُقلب على كلا الجانبين ويترك أيضًا قليلًا من الزقت وبعد ذلك يُرفع من على النار، مع تكرار تلك الطريقة للحصول على شكل عيش التورتيلا، وتقديمه في طبق لتناوله مع العديد من الوصفات وبجانب الأطباق الرئيسية على المائدة، ويُفضل إعداده للأطفال بين الحين والآخر.