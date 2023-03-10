دعاء الجمعة لأمي.. ردديه بين الأذان والإقامة في يوم الاستجابة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في يوم الجمعة يسعى الكثير من الأبناء البحث عن دعاء الجمعة لأمي، لتجديد الأمنيات في الدعاء بطول عمر الأمهات، والمُناجاة في كل جمعة لله أن يُعطيها وافر الصحة والعافية والعمر المديد، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» دعاء الجمعة لأمي للدعاء لها في يوم الجمعة وكل الأوقات، ويجب تردديها بين الأذان والإقامة.

دعاء الجمعة لأمي

- اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

- ومن أهم الأدعية للأم، اللهم أسألك في هذه الجمعة أن تسعد أمي في أبسط تفاصيل حياتها وقرب لها الخير وأبعد عنها كل ضيق تشعر به.

- وأهم دعاء الجمعة لأمي، اللهم أسعد قلب أمي وفرج همها ويسر أمورها واجعل حياتها سعادة، اللهم احفظ امي بعينك التي لا تنام.

- اللهم ما أحببت من خلقك بشرًا كما أحببت أمي فيا رب إني استودعتك قلبًا لا اقوى العيش بدونه فاللهم احفظ لي أمي أينما وطئت اقدامها.

دعاء الجمعة لأمي.. ربي لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني

- ومن بين دعاء الجمعة لأمي، ربي لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين.

- أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها، ومن كل ألم يسكن جسدها.

- اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك.

- اللهم ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها، واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

- اللهم ارزق أمي، عيشًا هنيًا ورزقًا وفيرًا، وعملًا باراً، واغفر لها، اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك، وأمانك، وإحسانك، اللهم إنّا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهم أعنا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا.

- وأفضل دعاء الجمعة لأمي، اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارزقنا بر والدينا، واجعلهم راضين عنا إلى الأبد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك.

- اللهم ألبس أمي ثوب العافية، ولا تريني فيها بأسًا يبكيني، وخذ بيدها، وارحمها برحمتك الواسعة، فأنت رجاؤها وثقتها.