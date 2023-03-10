دعاء الجمعة لزوجي.. «ردديه في يوم الاستجابة لصلاح الحال وجلب الرزق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوم الجمعة من الأيام المباركة في الأسبوع إذ أنه من الأيام الفضيلة، وتحب السيدات فيه أن تدعي لأسرتها وزوجها، وتبحث عن دعاء الجمعة لزوجي، إذ أنه عمود الأسرة وهو الشخص الأقرب إليها ويكون في مقدمة دعائها في الأيام الفضيلة وفي كل موضع دعاء، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» دعاء الجمعة لزوجي لترديده في الصلاة ويوم الجمعة.

دعاء الجمعة لزوجي

ومن بين دعاء الجمعة لزوجي، تلك الأدعية التي تجلب الرزق وتريح البال والقلب وهي كالتالي:

- ربي إنها الجمعة أسألك فيها أن تحفظ لي زوجي اين ما كان واصلح حاله وأموره اللهم أرزقه من نعيم وبركة هذه الجمعة خير ما تكتبه لعبادك الصالحين.

- دعاء الجمعة لزوجي في يوم الجمعة، ربي احفظ لي زوجي اللهم إني استودعتك زوجي الحبيب في كل وقت وكل حين فاحفظه لي فأنت خير الحافظين واجعله دومًا في طاعتك ورضاك.

- ومن أفضل الأدعية اللهم قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم يا رب أنا بين يديك الآن أشمل زوجي برحمتك وفضلك وييسر له كل عسير واحفظه بحفظك فأنت خير الحافظين.اللهم هذه الجمعة إني أستودعك أغلى ما أنعمت به عليَّ ربي كن لزوجي خير حافظاً وخير معين وأدخل على قلبه في هذا اليوم المبارك الفرح والسرور وادم عليه السعادة وراحة البال يا الله.

دعاء الجمعة لزوجي.. يوم الإجابة

- ومن أفضل الأدعية، ربي في يوم الجمعة أسألك وأدعوك وارجوك أن تجعل زوجي أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك واغفر له ما مضى وأصلح له ما بقى واكتب له رضاك والجنة وأُعيذه من سخطك والنار يا رب العالمين.

- اللهُمَّ إني أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسّرًا حلالًا طيبًا.

- ومن بين دعاء الجمعة لزوجي، اللهم اجعل تعبه في ميزان حسناته، ربي إني أحببته ولا أرى للدنيا جمالًا دونه، فأدعوك ألا تحرمني منه، وتجعله بجواري سنواتٍ لا تُعدّ بحُبٍّ، وإخلاص، ومودة ورحمة.

- اللهُمَّ حصني وزوجي بحصنك الحصين وحبلك المتين، من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وظلم الظالمين، وعبث العابثين، وتسلّط الجن والشياطين، وتلبسهم إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّسًا عن المكروبين، يا مفرجًا عن المغمومين، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات.

- اللهم لك الحمد، فأنت الحنان المنّان بديع السماوات والأرض، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصّمد، اسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصّالحين المتّقين.

- ومن دعاء يوم الجمعة لزوجي، اللهم احسن خاتمتنا وظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهُمَّ ارزقني ودّه وحبّه، وارزقه ودّي وحبّي.