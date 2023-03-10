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الامارات | "دبي للثقافة" تنظم معرض الكتب المخفضة

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دبي ـ الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي، معرض الكتاب المخفض بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، وذلك في مكتبة الصفا للفنون والتصميم. 
ويعكس المعرض الذي يستمر حتى 15 مارس، التزام الهيئة بتفعيل شهر القراءة الوطني، وتشجيع الجمهور على تبني المطالعة كعادة مجتمعية دائمة تعزز الوعي المعرفي. وتباع الكتب المخفضة بأسعار رمزية تتراوح بين 3 و5 و10 دراهم، ويعود ريعها للجهات الخيرية كمبادرة مجتمعية من مكتبة دبي العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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