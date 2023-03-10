دعاء الجمعة لأولادي.. حافظي على ترديده طوال اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحب الأمهات يوم الجمعة أن تدعي أدعية لأسرتها وأولادها، وتبحث عن دعاء الجمعة لأولادي، لتسهيل وإسعاد حياتهم خاصة في شؤونهم التي تريديها كل أم، كالنجاح والصلاح وجلب الرزق والزواج السعيد وقضاء الحوائج، لذا نقدم لكم من خلال «هُن» دعاء الجمعة لأولادي للاقتداء به في صلاة الجمعة.

دعاء الجمعة لأولادي

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، دعاء الجمعة لأولادي، الذي سبق أن أوضحه رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

ومن بين دعاء الجمعة لأولادي، للأمهات لتحصين أولادهن وأطفالهن، التالي:

- اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أهدِ أبنائي لعمل الصالحات وارزقهم فعل الخيرات، ويسّر أمورهم ووفقّهم وأصلح حالهم وأحوالهم.

- اللهم يسر أمور أبنائي، واقضِ حوائجهم، وأبعد عنهم ما يقلقهم ويزعجهم، اللهم اكتب لأبنائي التيسير والتوفيق أينما حلوا وفي أي أمرٍ عملوا يطلبون به رضاك، اللهم إنّي أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وتُبعدهم عن المعاصي يا كريم يا رب.

- اللهم عافي أبنائي من جميع الأمراض وارزقهم أجسادًا قويةً نشيطة، اللهم اشفِ أبنائي من المرض واكتب لهم دوام الصحة والعافية، اللهم إنّي أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وتُبعدهم عن المعاصي يا كريم يا رب، اللهم استعملهم في طاعتك وخدمة عبادك، وأسعدني برؤيتهم موفوري الصحة والعافية.

دعاء الجمعة لأولادي.. ردديه

- ومن ضمن أدعية يوم الجمعة، اللهم اهدني وأبنائي فيمن هديت وعافني وإيّاهم فيمن عافيت، وتولّني وإيّاهم فيمن تولّيت، وقِنا شرّ ما قضيت، تبارك ربنا وتعاليت، اللهم بارك لي في أبنائي، وارزقهم تقواك وخشيتك، وأقر عيني بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم. اللهم اجعل أولادي من الهداة المهتدين المتمسّكين بسنّة نبيّهم عليه أفضل الصلاة والسلام.

- ومن بين دعاء الجمعة لأولادي دعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اكتب لأولادي النجاح والتفوق في دراستهم، وأفْرح قلوبهم وقلبي بحصولهم على أعلى الدرجات والمراتب، اللهم إنّي أسألك أن تُعين أبنائي في دراستهم، وترزقهم قوة الحفظ وسعة الفهم، وتنوّر بصرهم وبصيرتهم، وأن تُكلّل جهودهم بالتفوق.

- اللهم إني أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وتُبعدهم عن المعاصي يا كريم يا رب، اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية والمعافاة، وأبْعد عنهم ما يحزنهم ويضيق الدنيا عليهم.