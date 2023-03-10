يسرا تكشف سر احتفاظها بملامح شبابية.. «نصيحة اتبعوها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد يسرا واحدة من الفنانات اللاتي خطفن الأنظار، بملامحها الشابة الجذابة، وعفويتها، ونظراتها وتعبيرات وجهها، التي لم تتغير قط، وواحدة من جميلات جيلها.

واليوم 10 مارس، تحتفل الفنانة يسرا بذكرى إطفاء شمعتها الـ68، ونرصد في السطور التالية سر احتفاظها بملامح الشباب، والذي تحدثت عنه في أحد اللقاءات الإعلامية.

التفكير السلبي السبب

‏وأكدت الفنانة يسرا أن السر وراء احتفاظها بملامحها، وجمالها الطبيعي، هو الابتعاد عن التفكير السلبي: «كل اللي بيفكروا فيه الستات مع التقدم في العمر، بيحصلهم، لأنك تلقائي بتجذب الحاجات دي ليك، والابتعاد عن التفكير السلبي بيطرد الطاقة السلبية، وحب الذات بيساعدك على الشعور بجمال الحياة، والتجديد من نفسك».

يسرا والتقدم في العمر.. نظرة خاصة

لم تربط يسرا خلال حديثها بين ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة والإعياء أو الإصابة بالأمراض، ويين التقدم في العمر؛ «كلنا بنتعب ونعجز وده طبيعي، والصغير قبل الكبيرة كمان، لأن مالوش علاقة الفكرة فينا احنا، ولو الإنسان حافظ على جمال شبابه من الداخل مش هيأثر على خارجه وظاهره».

متصالحة مع التجاعيد

ونصحت جميع السيدات بمحاولة المحافظة على حبهن بالحياة مثلها «أنا بحب الحياة، بحب استمتع بكل نعمة ربنا يديهاني»، مشيرًة إلى أن كل مرحلة عمرية ولها مميزاتها، في العشرين تكون فتاة صغيرة ولكن غير متزنة عقليًا لذا «كل مرحلة بتتعلم منها، تكون أحلى، ومتصالحة مع كل تجعيدة في وشي».