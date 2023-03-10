نسرين أمين وبنتها أصدقاء من الدرجة الأولى.. «بستشيرها وباخد رأيها في لبسي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاقة كبيرة من نوع خاص تجمع بين الفنانة نسرين أمين وابنتها الوحيدة، إذ تشاركها في شتى أمور وتفاصيل حياتها كصديقة وتثق في رأيها جيدًا، تتحدث عن أدق التفاصيل التي تجمع بينهما خلال اللقاءات التلفزيونية منها والصحفية، والمناسبات المختلفة، الأسرة رقم واحد في حياتها.

الفنانة نسرين أمين، من أكثر الفنانات اللواتي أحدثن فارق كبير في السينما والدراما، بصمتها واضحة منذ الطلة الأولى لها على الشاشات في فيلم «احكي يا شهرزاد»، ودورها المميز في مسلسل «سجن النسا».

يتزامن اليوم 9 مارس، عيد ميلاد الفنانة نسرين أمين، ويُقدم هُن أبرز التفاصيل وعلاقتها بابنتها «أمينة».

فرق السن بيني وبين بنتي مش كبير

تحدثت الفنانة نسرين أمين، خلال استضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية عن طبيعة علاقتها بابنتها «أمينة»، وعن كواليس وأسرار في حياتها، قائلةً: «عندي شخصيتين واحدة هادية والتانية وقت العصبية، يعني بكون كويسة مع الناس إلى أن يحدث العكس، أنا مش من النوع اللي لما بيعيط بيتشحتف، اتعلمت كدا إن مفيش حاجة تستاهل في الدنيا إن الواحد يضايق، أنا منفصلة وكنت قوية وكانت أحلى أيام حياتي كانت حاجة أنا عايزاها وحباها ونفسي تحصل».

وتابعت: «أتجوزت بدري ومحدش ضغط عليا، كان عندي 22 سنة وأنا اللي هختار جوز بنتي وهوافق عليه، أنا الأب والأم في نفس الوقت وصحاب لأن فرق السن بينا مش كبير، باخد رأي بنتي في لبسي».

وتابعت الفنانة نسرين أمين، خلال الحديث عن حياتها الأسرية وعلاقتها بابنتها، قائلةً: «باخد رأي بنتي في كل حاجة، لو حسيت إنها عايزة تمثل وكويسة ممكن تدخل الوسط عادي، هو متعب جدا بياخد الصحة والوقت والأعصاب، بنقعد ساعات كتير نصور حتى لو تعبانين بخلاف الضغط العصبي، بقرأ كتير في علم النفس مبتكلمش كتير خارج الكاميرا في حياتي، بوفر الكلام للتصوير، بنتي بتزعل وبتقولي أنتي على طول تعبانة».

قرارها بالزواج مرة أخرى

وعن نية زواجها للمرة الثانية، قالت نسرين أمين: «لو قابلت حد يستاهل ممكن أتجوز تاني، بشوف ديما إن الست بـ100 راجل، في ستات كتير يعتمد عليهم وبيتحملوا المسؤولية، الجيل زمان غير دلوقتي، أبويا مش هيتكرر في حياتي تاني راجل جميل وحنين، عمري ما هغير في نفسي علشان راجل».

وتحدث الفنانة نسرين أمين، خلال استضافتها في برنامج «أنا وبنتي» عن علاقتها بابنتها الوحيدة «أمينة»، قائلةً: «بنتي بتعلمني الأصول، بتقولي أعمل إيه ومعملش إيه».