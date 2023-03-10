قطة تسببت في تغيير حياة الفنانة يسرا.. عاشقة للحيوانات الأليفة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

واحدة من أهم نجمات الفن والسينما والدراما، حضورها طاغِ وبقوة منذ الظهور الأول لها، وضعت بصمتها وتربعت على عرش النجومية، اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم، تُعرف باسم «سيفا»، قدمت كثيرا من الأعمال كما شغلت منصب سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هي الفنانة يسرا، التي بدأت مشوارها الفني في منتصف السبعينات، وقدمت دويتو مع الفنان عادل إمام، من بينها فيلم «الإرهاب والكباب»، كما تربعت على عرش الدراما بدورها اللافت للأنظار في مسلسل «رأفت الهجان»، مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

يتزامن اليوم 10 مارس، عيد ميلاد الفنانة يسرا، ويُقدم هُن قصة حبها لتربية الحيوانات المختلفة.

خلال استضافتها في برنامج من تقديم الفنانة الإستعراضية فيفي عبدة، تحدثت الفنانة يسرا عن حكايتها مع القطط وكيف تسببت في خسارة جنينها، قائلةً: «صاحبتي كانت جابتلي قطة هدية إيراني، ومرة تانية أنا وخالد نازلين نركب العربية لقيته مطلعلي قطة سيامي صغيرة جدا من تحت عجلة العربية، قالي هنعمل فيها ايه قولتله هاتها هربيها، جبت دكتور وشافها وقالي نضيفة وزي الفل ودي كانت في بيت وجبتلها أكل وعايشين الاتنين مع بعض».

قطة تسببت في إجهاض جنين يسرا

وتابعت الفنانة يسرا، الحديث عن تربية القطط، وما سببته لها قائلةً: «القطط والكلاب بيتسببوا في أمراض تشكل خطورة على الجنين، والجسم أوقات بيتعود على الميكروب اللي بيسببوا، كنت حامل وفقدت الجنين بسببهم، ساعتها مكانش عندي مناعة لما حصل الحمل».

حب للحيوانات وأمنية تتمنى تحقيقها

وعن حبها للحيوانات المختلفة وتربيتها، قالت الفنانة يسرا: «عندي حصان مبيضرنيش بقصد، وعندي كلاب وقطط، كنت زمان بركب خيل كتير أوي، وكان عندي أسد، اللي حصل أنت بحبهم أوي ونفسي ألمهم وأقعد من غير ما ينقرضوا وعندي طولة بال وخالد كمان بيحب الحيوانات وتربيتهم وده شيء مشترك بينا».