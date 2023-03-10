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نصائح لتربية طفل وحيد.. «شجعيه على التفاعل مع الآخرين»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

اهم النصائح لتربية طفل وحيد

إنجاب طفل وحيد يمكن أن يأتي مع الكثير من الفوائد لبعض العائلات، ولكن يمكن أيضًا أن يكون له مجموعة أخرى من التحديات منها شعور الطفل بالوحدة والاكتئاب، خاصةً أنه يرى أصدقائه مع أشقائهم وهو لا، لذلك إذا كان لديكِ طفل وحيد يجب أن تتعرفي على أفضل النصائح لتربيته، أولها تعليمه المهارات الاجتماعية، كذلك تشجعيه على التفاعل مع الآخرين، وفقاً لموقع «parent»البريطاني.

نصائح لتربية طفل وحيد 

عند تربية طفل وحيد أولا عليكِ أن تنمي لديه المهارات الاجتماعية، ذلك لأنه يحتاج إلى فرص أكبر لممارسة المهارات الاجتماعية مقارنة بالاطفال الذين يكبرون في بيت ممتلئ بالأشقاء، وتضم النصائح بعض الطرائق لتشجيع ودعم تنمية المهارات الاجتماعية لولدك الوحيد منها التالية:

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تشجيعه على التفاعل مع الآخرين

يحتاج طفلك إلى أصدقاء أو روابط وهمية مع أشياء جامدة كالدمى أو الحيوانات، حتى لا يشعر بالوحدة، ولا تبخلِ عليه بقدر كبير من الإهتمام ومع ذلك في بعض الأحيان، يحتاج فقط لشخص في سنة ليكون معه صداقه ولعب وتبادل الأحاديث الصغيرة، لهذا السبب عندما يكون الطفل وحيداً، يجب ترتيب الأنشطة الاجتماعية بشكل أكثر تواتراً، بدءاً من عمر الطفل حوالي 18 شهراً، قال دكتور ج. لين تانر، و FAAP وهو أستاذ مساعد لطب الأطفال في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو:«حددي مواعيد اللعب في المنزل حيث يتعلم ولدك مهارات مثل تقاسم اللعب والاهتمام بالبالغين، وفي منزل أحد الأصدقاء حيث يتعلم اتباع قيادة اصدقائه»

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النصيحة الثانية تقبلي وجود طفل واحد لديك سواء كان ذلك باتفاق مشترك بينك وبين زوجك، أو لم يرد الله أن ترزقا بطفل آخر، ثم وفري لطفلك فرصاً للاختلاط بأقرانه من خلال المشاركة في الأنشطة الجماعية في النوادي والمكتبات.

-لا توفري له كل شيء يطلبه حتى يشعر بقيمة الأشياء، ولا يصطدم بالحياة التي لن تعطيه دائماً كل ما يريد.

-دللي طفلتك ولكن دون إفراط، ولا تبالغ بحماية الطفل واتركيه يعاني من وساوس ومخاوف متنوعة، عكس الحماية المفرطة فهي تجعله أقل قدرة على مواجهة العالم وحده.

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عوِّدي طفلك أن يحكي لك كل شيء

من أهم نصائح تربية طفل وحيد هي أن تمنحيه الفرصة للاختلاط مع أقرانه دون وجودك، كما يجب أن تحرصي على تعويد طفلك منذ البدابة، أن يقضي معك وقتاً كافياً وممتعاً، فهذه العلاقة القوية تشعره بالحب والأمان، وخلال تلك الجلسات عاملية كصديقة مقربة تتبادلان الحديث وعوديه أن يحكي لكِ كل شيء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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