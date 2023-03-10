أبرز إطلالات المكياج في أسبوع لندن 2023.. «تعكس الروح الشبابية» 

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتابع ملايين الفتيات أسبوع الموضة في لندن كل عام، ليس فقط لمتابعة كل جديد في عالم الأزياد، لكن لأنه يجلب في طياته روحًا شبابية وتجريبية وكاسرة للحدود، كان ذلك شعار هذا العام خاصة في صيحات المكياج، وشكّل منصّة للمصمّمين الذين يقدّمون أفكارًا إبداعية جديدة، ظهرت خلال خيارات الجمال الجريئة والمبتكرة والغريبة التي تصاحب عادةً إطلالات العارضات، كان ذلك خلال عروض خريف وشتاء 2024-2023، إذ ظهرت مجموعة متنوعة من الصيحات، منها المكياج الطبيعي والدخاني، وفقاً لموقع «Spotlights».

أولا: إطلالة الرموش المنفصلة

ظهرت إطلالة الرموش المنفصلة ضمن الصيحات الغريبة من نوعها في عرض شيت لو Chet Lo ضمن أسبوع الموضة في لندن، حيث أطلت العارضات على المدرج برموش إصطناعية واضحة، على طريقة الرمش رمش، ما يتيح فرصة التحكم في الكمّية، وطول الرموش، وعددها، يمكنك اعتماد هذه الصيحة من دون مكياج.

إطلالة إضاءة الوجه

تعتبر صيحة إضاءة الوجه أو «الهايلايتس» من الاطلالت التي تألقت بها عارضات هيلين أنطوني Helen Anthony، إذ ظهرن بمكياج لافت من خلال تسليط بقعة من الضوء على الوجه على مدرجات اسبوع لندن للموضة، حيث تمّ الحصول عليها بتطبيق بلاشر كريمي لمنح البشرة ترطيباً واضحاً، ومن ثم مزج الهايلايتر الذهبي والفضّي معاً.

إطلالة المكياج الطبيعي

يتميز المكياج الطبيعي بأنه سيد الاطلالات في كلّ موسم، ذلك لأنه يبرز الجمال الطبيعي للبشرة والملامح ويناسب كافة الأوقات، إذ يكفي أن تمنحي بشرتك قدراً كافياً من العناية لتظهري إشراقتها، وبعدها يمكنك التألق بنوع المكياج الذي ترغبين به، كما ظهرت عارضة جي دبليو أندرسون JW Anderson بمكياجها الخفيف الذي كان عبارة عن توحيد لون البشرة في اسبوع الموضة في لندن.

إطلالة الأيلاينر المفتوح

يعتبر الأيلاينر من الصيحات الواسعة التطبيق، ذلك لأن رسماته لا تعدّ ولا تحصى، ويمكنك اعتماده بطرق من ابتكارك أيضاً، أو تطبيقه مثل عرض سوزان فانغ Susan Fang التي رسمت الآيلاينر مرسوماً بشكل معاكس، بمعنى أنه مقفل عند زاوية العين الخارجية، ومفتوح من الداخل، ما يمنح العارضة إطلالة جديدة.