الامارات | 10 فنانات موهوبات يقدن «رحلات الروائع» في القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات «مهرجان السعادة بقيادة النساء» في القرية العالمية تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حيث سيكون ضيوف الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة على موعد يومي لمشاهدة أروع الاستعراضات المتجولة التي تقدمها 10 من الفنانات الأكثر موهبة في العالم حتى الـ20 من مارس الجاري، موعد الاحتفال بـ«اليوم العالمي للسعادة».

وأعلنت القرية العالمية، في إطار فعالية «مهرجان السعادة بقيادة النساء»، فعالية «رحلات الروائع»، لتتيح الفرصة للضيوف لاكتشاف سيارات الأجرة الشهيرة من الولايات المتحدة وكوبا والمكسيك واليابان وتايلاند ولبنان، والمشاركة في تحديات ممتعة ومسلية؛ سيدخل الفائزون في نهايتها السحب للحصول على فرصة الفوز بـمبلغ 27 ألف درهم.