الامارات | مواهب إماراتية تستعرض إبداعاتها في «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد فعاليات النسخة الـ51 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، مشاركات متميزة لنخبة من المصممين والحرفيين الإماراتيين، وذلك ضمن منصتي «قصة مدينة» و«صاغة الإمارات»، بهدف دعم المواهب الإماراتية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من ذوي الإعاقة، والترويج لأعمالهم في كبرى الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية.

تضمنت منصة «قصة مدينة»، التي تم إطلاقها للمرة الأولى في هذا الحدث، عرضاً لمنتجات حرفية بتصاميم مستوحاة من معالم وتراث مدينة خورفكان وقصتها، إلى جانب لوحات تشكيلية تراثية قدمتها الفنانة التشكيلية الإماراتية نوف عبدالعزيز بوصيم، فيما تميزت منصة صاغة الإمارات بعرض حصري لمشغولات ذهبية منقوشة بالخط العربي الديواني، التي قدمها المصمم الإماراتي علي محمد الأميري، إلى جانب العديد من القطع الذهبية والإبداعات الفنية التي مزجت بين التراث الإماراتي والتصاميم العصرية العالمية. وأشارت رائدة الأعمال المصممة الإماراتية عبير الربيدي، إلى أنها تشارك بشكل دائم في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، وتحرص في كل سنة على إطلاق قطع حصرية تركز من خلالها على ثقافة اللؤلؤ الطبيعي، وبتصاميم يدوية جميلة للخط العربي، وأشار المصمم الإماراتي أحمد بن سيف الكليلي، إلى أن مهنة صناعة وتصميم الذهب توارثها من والده وجده، وهو حريص على الحفاظ على هذه المهنة وتطويرها، ومن هنا جاءت مشاركته في المعرض الذي شكّل فرصة مهمة له لعرض تصاميمه ومشغولاته من الذهب والأحجار الكريمة.