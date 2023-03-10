الامارات | «مهرجان مترو دبي» موسيقى بنكهة الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص مهرجان مترو دبي للموسيقى، في دورته الثالثة، على أن يكون موضوع الاستدامة حاضراً، من خلال العروض المتميزة التي تقدمها نخبة من الفنانين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، على مدار أسبوع من الإبداع الموسيقي، في خمس محطات رئيسة من محطات مترو دبي، حتى يوم الأحد المقبل.

وعمل المهرجان، الذي تنظّمه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على استقطاب نخبة من الفنانين الذين أبهروا الجمهور بعروضهم الموسيقية التي يستعينون فيها بآلات قاموا بتطويرها بأنفسهم مستخدمين مواد من الحياة اليومية معاد تدويرها، بهدف رفع مستوى وعي متابعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

ويستلهم المهرجان هذا العام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أهمية تهيئة البيئة الداعمة للإبداع والجاذبة للمبدعين، وجعل دبي وجهة رئيسة لهم من مختلف أنحاء العالم، في حين يأتي المهرجان في إطار حملة #وجهات_دبي، وتزامناً مع فعاليات #موسم_دبي_الفني، الحافل بالفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة.

وقالت تنفيذي أول تسويق - براند دبي، أمينة طاهر: حرصنا على أن يكون المهرجان هذا العام مواكباً لتوجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة، وإعلانها عام 2023 عاماً للاستدامة، وكذلك أن يكون الحدث مساهماً في رفع وعي المجتمع بأهميتها، وضرورة مضافرة الجهود من أجل الحفاظ على مواردنا البيئية، وترشيد استهلاكها».

يشارك في المهرجان هذا العام الفنان الفرنسي نيكولاس براس، وهو موسيقي موهوب دفعه شغفه بالبيئة إلى استحداث أسلوب مبتكر للتعريف بأهمية الحفاظ عليها، من خلال تطوير آلات موسيقية من أدوات ومواد نستخدمها في حياتنا اليومية، وضمن أشكال عدة اشتهر بقدرته على تطويع تلك المواد المعاد تدويرها في إبداع آلات موسيقية تبدو غريبة، ولكنه يوظفها بأسلوب يجمع بين الإبداع الموسيقي والتوعية للمجتمع بضرورة مضافرة الجهود من أجل الحفاظ على موارد الكوكب، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. ومن الأدوات التي يستخدمها في صنع آلاته الموسيقية الفريدة أنابيب المياه البلاستيكية والأثاث الخشبي المستعمل، والمعلبات المعدنية، وحتى أنبوب العادم الخاص بالسيارة.

وتشارك مجموعة «The Show Theatre» من تايلاند نيكولاس براس قناعاته، وفي مقدمتها موضوع الاستدامة والحفاظ على البيئة. وتقدم المجموعة عروضاً على قدر كبير من التميز باستخدام مواد أيضاً معاد تدويرها، مثل أدوات المطبخ، وأوعية الطعام والملاعق والأكواب وغيرها من التجهيزات المنزلية الموجودة تقريباً في كل بيت.