الامارات | عائشة السيفي أول أميرة للشعراء ونجاة الظاهري وصيفتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت الشاعرة العمانية عائشة السيفي أول امرأة تفوز بلقب أميرة للشعراء بعد أن توجت مساء أول من أمس، باللقب وتقلدت بردة الشعر وخاتم الإمارة، في ختام الموسم الـ10 من برنامج أمير الشعراء، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وأهدت السيفي فوزها لوطنها وأبنائه ولأهل الخليج ولكل النساء. وقالت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»:

وإن خيّروني لما اخترتُ أرضاً

سوى ليصيرَ تُرابي عُمانْ

هذه لكم يا أهل عُمان ويا أهل الخليج

يا أمّة الشعراء ويا أحفاد الشاعرات

هذه لكل النساء اللواتي حملت أصواتهن في قصائدي

لقد فعالناها.. فالحمد لله الذي باركنا بالفوز.

وتوج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشاعرة العمانية عايشة السيفي أميرة للشعراء، مساء أول من أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بحضور قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، كما حصلت على جائزة مالية قدرها مليون درهم إماراتي. وحلّت الشاعرة الإماراتية نجاة الظاهري في المركز الثاني والتي أهدت قصيدة «هدهدة نجم» إلى سلطان النيادي، رائد الفضاء ابن العين الذي عانق طموح زايد وحصلت على جائزة قدرها 500 ألف درهم إماراتي، أما المركز الثالث فكان من نصيب عبدالله بن محمد العنزي من السعودية، وحاز جائزة قدرها 300 ألف درهم إماراتي، بينما حلّ في المركز الرابع عبدالواحد بروك من المغرب وحصل على جائزة قدرها 200 ألف درهم، ونال المركز الخامس إبراهيم توري من السنغال وجائزة قدرها 100 ألف درهم، وكان المركز السادس من نصيب محمد محمود محاسنة من الأردن وجائزة قدرها 50 ألف درهم إماراتي.

وكانت الحلقة التي وصل إليها الشعراء الستة من صفوة الصفوة بين 20 نجماً عاشوا تفاصيل الحلم وخطوا حكاية الشعر الأجمل في موسمها الـ10، آملين بالوصول إلى بردة الإمارة التي تحلق في الأجواء منتظرةً من يستحقها فيرتديها.

أهدت عائشة السيفي فوزها لوطنها وأبنائه ولأهل الخليج ولكل النساء.



نجاة الظاهري أهدت قصيدة «هدهدة نجم» إلى سلطان النيادي الذي عانق طموح زايد.