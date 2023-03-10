الامارات | «زايد للكتاب» تُعلن قوائمها القصيرة في«الآداب» و«المؤلف الشاب» و«الفنون والدراسات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اليوم، عن القوائم القصيرة في فروع «الآداب»، و«المؤلف الشاب» و «الفنون والدراسات النقدية» في دورتها الـ17، حيث ضمّت القائمة تسعة أعمال من مصر والعراق ولبنان والجزائر وتونس والمغرب.

وتشهد القائمة القصيرة لفرع «الآداب» تنافساً بين ثلاثة أعمال هي «القطائع - ثلاثية ابن طولون»، للروائية المصرية ريم بسيوني، و«إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية»، للشاعر والأستاذ الجامعي العراقي علي جعفر العلاق، و«افرح يا قلبي»، للأديبة والصحافية اللبنانية علوية صبح.

وضّمت القائمة القصيرة لفرع «المؤلف الشاب» الأعمال الآتية، «فوق جسر الجمهورية»، للكاتبة والروائية العراقية شهد الراوي، و«الوحل والنجوم»، للكاتب المصري أحمد لطفي، و«نهاية الصحراء»، للروائي الجزائري سعيد خطيبي. أما فرع الفنون والدراسات النقدية، فتضمنت القائمة القصيرة الأعمال التالية: «مرائي النّساء: دراسات في كتابات الذّات النّسائيّة العربيّة»، للدكتورة جليلة الطريطر من تونس، و«صور الوجود في السينما والفلسفة»، لـلكاتب والمفكر المغربي محمد نور الدين أفاية، و«المؤلفات الموسيقيّة العربيّة الراهنة بين المقامية والتونالية»، للدكتور فاخر حكيمة من تونس.