الامارات | اكتشاف موصل فائق للتيار الكهربائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق من الباحثين الأميركيين اكتشاف موصِل فائق للتيار الكهربائي، يعمل بدرجة الحرارة المحيطة، ما يشكّل تقدماً كبيراً للبحوث في مجال بالغ الأهمية لعدد من التطبيقات العلمية والصناعية. وتشكل القطارات المسيّرة مغناطيسياً بمبدأ الطفو أو خطوط الكهرباء التي لا ينجم عنها أي فقدان للطاقة، ابتكارات مهمة للكهربائيين، بشرط إيجاد موصلات فائقة، أي أن التيار الذي يمر فيها لا يواجه أي مقاومة كهربائية، لكنه للاستخدام الاقتصادي. وأعلن فريق من الباحثين من الجامعة الأميركية في روتشستر، في دراسة نشرتها مجلة «نيتشر»، اكتشاف مادة تكتسب قدرة توصيل فائقة عند 21 درجة مئوية. لكن قبل كل شيء، يتميز هذا الموصل الفائق للتيار الكهربائي، ذو الاسم المنمق (هيدريد اللوتيتيوم) المدعّم بالنيتروجين، بأنه يكتسب هذه القدرة عند ضغط 10 آلاف بار فقط.

واعتبرت الفيزيائية بريجيت ليريدون، الباحثة في كلية التعليم العالي للفيزياء والكيمياء في باريس (ESPCI)، أنه إذا تم تأكيد الاكتشاف، فسيكون خطوة كبيرة إلى الأمام. في عام 2015 اكتشف علماء مواد تكتسب قدرة فائقة على التوصيل في درجات حرارة أعلى، عند نحو 75 درجة مئوية.

تقدم بالغ الأهمية لعدد من التطبيقات العلمية والصناعية.