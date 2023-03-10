الامارات | عميد سنّ الأوسكار جون وليامز يسعى إلى جائزة سادسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى جون وليامز، وهو في سنّ الـ91، إلى الفوز بجائزة أوسكار سادسة، تتوج مسيرة طويلة وحافلة في تأليف موسيقى عدد من الأفلام العالمية الكبرى التي طبعت أجيالاً، من أبرزها «حرب النجوم» (ستار وورز).

وفي حال كانت الجائزة من نصيبه، فسيحطّم الرقم القياسيّ لعمر الفائز بإحدى الجوائز في كل الفئات، إذ سيصبح الأكبر حتى الآن في تاريخ «الأوسكار».

ويحمل جون وليامز أصلاً الرقم القياسي للحاصلين على أكبر عدد من الترشيحات لـ«الأوسكار» بين الفنانين الذين لايزالون على قيد الحياة (53 مرة).