الفنانة بريت بطرس غالي تعبر عن النساء في معرض «هوانم».. بمناسبة يوم المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة من اللوحات التي تعكس إبداع الفنانة التشكيلية العالمية بريت بطرس غالي، منظمة في معرض واحد تحت اسم «هوانم» تعبر فيها عن المرأة باختلاف جنسياتها وبشرتها وثقافاتها، وخلال التواصل مع السيدة نيفين الزهيري مديرة العلاقات العامة للسيدة «بريت» قالت لـ«الوطن» أن ذلك المعرض الفني تم افتتاحه اليوم تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الذي بدأ أمس وحتى الـ12 من الشهر الجاري.

معرض«هوانم» لـ بريت بطرس غالي

تتداخل الألوان مع تعبيرات اللوحة لتعكس وجوه سعيد تارةً وتارة أخرى وجوهاً تملؤها الحدة والقوة، ثقافات مختلفة للمرأة الآسيوية والإفريقية وحتى الأوروبية كلها تعبر عنها اللوحات بريشة الفنانة المصرية النرويجية بريت بطرس غالي، التي قررت الاحتفال باليوم العالمي للمرأة على طريقتها بافتتاح معرضها الذي يستمر من الـ9 حتى الـ12 من مارس الجاري.

ويتعبر ذلك المعرض من أكبر المعارض التي تستعيد فيها سلسلة أعمالها «النساء بعالمي تحت عنوان «هوانم» يعكس طريقة حياة الهوانم من جميع الجنسيات ليمثل احتفالا كبيرا بالمرأة فى كل أنحاء العالم لاسيما المرأة المصرية والتى تعد الملهمة الحقيقية لهذه المجموعة من الأعمال، ويوجد المعرض بجاليرى فاكتورى بمنطقة وسط القاهرة والمعروف سابقا باسم تاون هاوس جاليرى.

حماس السيدة النرويجية لافتتاح معرضها

حياة الفنانة التشكيلية بريت في مصر جعلتها تتأثر بحب أرضها وشعبها لذلك كانت المرأة المصرية حسب قولها ملهتها الأولى، قالت:«لطالما كانت المرأة المصرية هي ملهمتي منذ أن أتيت للقاهرة في عام 1978، فلقد ابهرني الدور الرئيسي الذي تقوم به من أجل تقدم المجتمع المصري ورخائه، فلقد كانت المرأة في مصر القديمة رمزا للقوة والصمود أكثر من أي مكان آخر بالعالم، كما أن حركة تحرير المرأة المصرية كانت هي الأولى في تاريخ المنطقة العربية، إضافة إلى ذلك فإن معظم النساء يقمن بإعالة أسرهن ويعملن في القطاع غير الرسمي كعاملات في مجال الرعاية والحياكة والطهي والنظافة وفى الإنتاج الزراعي وإنتاج الألبان وغير ذلك من المجالات»، وعن حماسها لافتتاح معرضها فهي منذ فترة ليست بطويلة تنتظر ذلك المعرض وتشارك متابعيها لوحات من المعروضة حالياً بعد الافتتاح.