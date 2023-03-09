لايف ستايل

من هو جميل ألكساندر عريس ابنة ملك الأردن؟.. أصوله يونانية وعايش في أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأميرة إيمان وخطيبها

شاركت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عبر حسابها على «إنستجرام»، كواليس حفل حنة ابنتها الأميرة إيمان، استعدادا لزواجها من جميل ألكساندر ترميوتس، حيث ظهرت العروس خلاله بإطلالة رقيقة، مرتدية فستان من اللون الأبيض، موضحة أن موعد زفاف يوم 12 مارس الجاري.

2bcee42750.jpg

حنة ابنة ملك الأردن بحضور الأهل

مجموعة من الصور، جمعت الملكة رانيا بابنتها الأميرة إيمان، من حفل الحناء، شاركتها على «إنستجرام»، معلقة: «حنينا العروس وبالحب غمرناها، وبجَمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حناء إيمان».

edfc0f6dfb.jpg

وكثرت التساؤلات من قبل المتابعين، عن عريس ابنة الملكة رانيا، التي أصبحت محور حديث الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا يشاركون الصور الخاصة بهم، ومعلومات عن الذي خطف قلب ابنة ملك الأردن.

من هو عريس الأميرة إيمان؟

- اسمه جميل ألكساندر ترميوتس، ولد عام 1994، يبلغ من العمر 29 عاما.

-ولد في كاراكاس بفنزويلا.

- ينحدر جميل من عائلة يونانية مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء، هو أكبر أشقائه، فلديه شقيقة تدعى أليكسيا، وشقيق يدعى أليخاندروس.

ـ حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وفق «العربية».

ـ يعمل عريس ابنة ملك الأردن في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لتقرير المملكة بالأردن.

ec523c2638.jpg

موعد الزفاف ابنة ملك الأردن

أعلن الديوان الملكي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، موعد زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملكة رانيا، إذ ذكر: «يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم  بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني المعظمة، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي».

5bb029eb15.jpg

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا