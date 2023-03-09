5 عادات تساعدك على تحقيق السعادة.. «مفيش داعي للحزن والقلق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السعادة هي الشعور الذي يسعى الجميع للحصول عليه، قد يدفعون فيها المال وقد يسافرون بلادًا لتحقيقها لكن بدون مجموعة من العادات البسيطة لا يمكن تحقيقها، فهي في النهاية شعور داخلي لا تتعلق بكسب المال أو الفوز بعروض ترويجية ولكن يمكن الحصول عليها بأبسط الأشياء، فقط عندما يقرر الإنسان أن يكون سعيداً، وفقا لموقع «Hackspirit».

5 عادات تحقق السعادة

أول العادات التي تحقق السعادة هي الاحتفاظ بابتسامة طوال الوقت، إذ يبتسم الأشخاص السعداء طوال الوقت بطريقة صادقة ودافئة فلا يسع الآخرين إلا الابتسام أيضًا، بذلك هم ينشرون البهجة بجانب أن يكونوا سعداء ولطفاء، ولكي تكون سعيداً لابد أن تشارك الابتسامات الصادقة مع من حولك مع اقتناعك التام أن لا شيء يستحق الحزن.

احتفظي بروح الدعابة

يمتلك الأشخاص السعداء روح الدعابة بجانب ابتسامتهم الصادقة، ويوزعون على الوسط المحيط بهم البهجة والفرح المرتبط بخفة الظل، لذلك احرص على أن تكن بجانب هؤلاء الناس الصادقين في ابتسامتها ويمتلكون روح دعابة بلا اسفاف أو تنمر، إذ يعد الضحك أمرًا رائعًا لصحة الشخص العاطفية والجسدية لأنه يساعد الدماغ على إطلاق المزيد من هرمون الإندورفين، الذي يساعد على الاسترخاء والتحكم في التوتر بشكل أفضل، وبالتالي يستطيعون التغلب على المواقف العصيبة بسهولة.

العادة الثانية.. الاعتناء بالنفس

يعتبر الاهتمام بالآخرين طبيعة ثانية للأشخاص السعداء وهو من عادات تحقيق السعادة بالنسبة لهم، ولكن من المهم بالنسبة لهم تدليل أنفسهم أيضًا، ذلك لأن الاعتناء بأنفسهم هو بديل أفضل بكثير للتركيز على السلبيات، وبدلاً من النميمة عن الآخرين أو البقاء في الخارج لوقت متأخر كل ليلة للسهر، يكون الأشخاص السعداء طيبون مع أنفسهم وأجسادهم.

العادة الثالثة.. التعبير الدائم عن الامتنان

يعد الامتنان عنصرًا أساسيًا في السعادة لكن يميل البعض إلى نسيانه، لهذا فإن الأشخاص السعداء يقدرون دائماً الأشياء التي يمتلكونها، لهذا السبب يشعرون بالرضا عن حياتهم، و إذا لم يكن الشخص ممتنًا، فإنه يميل إلى البحث عن المزيد بغض النظر عن مقدار ما لديه بالفعل.

العادة الرابعة.. عيش اللحظة

من أساليب السعادة التي يغفل عنها الكثير هي العيش في اللحظة، إذ يتمتع الأشخاص السعداء بقدرة رائعة على تذوق اللحظة الحالية والعثور على الفرح، بدلاً من التركيز على ما لا يمكنهم تغييره، اختاروا التركيز على الجوانب الإيجابية في حياتهم والبقاء منخرطين بشكل كامل في الحاضر، وهذا ما أكدت عليه الدكتورة إيناس علي استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك خلال حديثها لـ«هن».

العادة الخامسة.. الشجاعة

يتميز السعداء بأنهم لا يتجولون فقط بمجرد ابتسامة عريضة على وجوههم، بل إنهم في واقع الأمر يمتلكون قدرًا ملحوظًا من الشجاعة، والتي تمكنهم من مواجهة تحديات الحياة بتوازن واتزان، فهم يتمتعون بجرأة ومرونة بلا حدود إلى جانب سمات الثبات والمثابرة ليصبحوا قوة إيجابية في العالم من حولهم.