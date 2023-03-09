الامارات | مذبحة بسبب لعبة بلياردو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل رجل شرس سبعة أشخاص برصاص بندقية بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا بعد أن خسر رهانًا في لعبة البلياردو.

وقعت المذبحة الشهر الماضي في ولاية ماتو غروسو الكبيرة في البرازيل، حيث أعلنت الشرطة لاحقا اسمي منفذي إطلاق النار وهما إدغار أوليفيرا، 30 عامًا ، وإيزيكياس ريبيرو ، 27 عامًا.

ووفقا للتقارير فإن أوليفيرا خسر مباراة بلياردو ضد أحد الضحايا، ومعها رهان بحوالي 4000 ريال برازيلي (640 جنيهًا إسترلينيًا) قبل أن يعود مع الشخص الثاني إيزيكياس ويتحدى الرجل للمرة الثانية ولكن ليخسر مرة أخرى.

ويبدو أن ما أثار حفيظة الرجل بشكل أساسي كان سخرية الموجودين من الخسارة الثانية، فخرج إلى سيارته جالبا بندقية فيما قام زميله الرجل الأصغر سنا بصف الناس على الحائط مهددا بمسدس.

وبحسب المحققين قام الخاسر بقتل الموجودين بدءا بصاحب قاعة اللعب، ومن ثم الآخرين، ليهرب وزميله إلى منطقة ريفية.

وفيما لا يزال الخاسر طليقًا، وفقًا لموقع Globo، تم العثور على الرجل الأصغر سنا في منطقة غابات ، على بعد حوالي 15 كيلومترًا من المدينة ، بالقرب من المطار، حيث قتل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

وقالت "غلوبو" أن الشرطة عثرت مؤخرا على بندقية 12 ملم وشاحنة استخدمت أثناء المذبحة. التقطت الدائرة التلفزيونية المغلقة اللحظة التي تم فيها إطلاق النار على صاحب قاعة البلياردو ومن ثم الضحايا الآخرين قبل أن يفر الاثنين معا.