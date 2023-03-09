الامارات | «عفوا المطار مغلق».. 10 دقائق تأخير تعيد طائرة أدراجها 5 ساعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على العودة إلى طوكيو هذا الأسبوع بعد أن رفض مطار إقليمي استقبالها لوصولها بعد 10 دقائق من موعد تطبيق حظر الحركة الجوية.

وغادرت الرحلة مطار هانيدا في طوكيو بعد أكثر من ساعة من موعدها المخطط.

وبالتالي وصل الطائرة إلى فوكوكا متأخرة.

ولكن نظرا لأن مطار فوكوكا يفرض حظرا للحركة عند الساعة العاشرة مساءً بشكل صارم لم يمنح الرحلة التي حملت 335 راكبًا أذنا للهبوط فاضطرت للقيام برحلة عودة ما يقرب من 5 ساعات إلى طوكيو، وبالطبع كان على الطائرة أيضًا التوقف في مطار كانساي في أوساكا للتزود بالوقود، مما زاد من تذمر الركاب وأفراد الطاقم. ويهدف حظر التجول في فوكوكا إلى الحد من التلوث الضوضائي.

وبحسب صحيفة «أساهي شيمبون» اليابانية فإن شركة الخطوط الجوية رتبت للركاب البقاء في أحد الفنادق بعد عودتهم إلى طوكيو، بحيث يستقلون طائرة في صباح اليوم التالي هبطت في نهاية المطاف في مطار فوكوكا قبل تطبيق حظر التجول الاعتيادي.

وتقع كل من فوكوكا وطوكيو على جانبين متقابلين من اليابان، ويفصل بينهما أكثر من 550 ميلاً.

ولم تذكر الصحيفة سبب مغادرة طائرة الخطوط الجوية اليابانية من طوكيو في وقت متأخر. ويقول مسؤولون في قطاع الطيران إن الطائرات التي تهبط متأخرًة بسبب ظروف «لا مفر منها»، مثل الطقس العاصف أو الازدحام، يُسمح لها عادةً بالهبوط بعد الساعة 10 مساءً.