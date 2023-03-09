«فطوطة» يثير حنين إيمي سمير غانم.. فانوس رمضان فكرها بالوالد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فطوطة» وصاحبه «سمورة»، ثنائي شهير ارتبط بشهر رمضان الكريم، وشغل قلوب الأطفال، منذ عرض الفوازير لأول مرة قبل 41 عامًا، بخفة دم النجم الراحل سمير غانم، لتنافس الشخصية الخيالية فوازير نيللي وشريهام، وحتى بوجي وطمطم وكارتون بكار، ورغم أننا في ثاني الأعوام بعد رحيله نجم الكوميديا، إلا أنه ما يزال يشارك الصغار فرحتهم بالشهر الكريم، من خلال ظهور فانوس يحمل شكله، ونشرته ابنته إيمي سمير غانم.

فانوس رمضان على شكل فطوطة

«يا روحي هتفضل معانا دايما»، بهذه الكلمات نشرت إيمي، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريات، فيديو قصير يستعرض فوانيس رمضان مصممة على هيئة شخصية فطوطة، التي قدّمها سمير غانم لأول مرة عام 1982، وظهر مرتديًا بدلته الخضراء الشهيرة، والببيون الضخم والحذاء المخطط، وفانوس آخر يحمل نفس الهيئة مع تغيير لون البدلة إلى البرتقالي، وشاركت إيمي ودنيا سمير غانم الفيديو عبر خاصية «قصتي» على «انستجرام».

وشاركت إيمي سمير غانم الفيديو نفسه دون كتابة تعليق، إذ تحرص دائما على مشاركة الجمهور صور ولحظات وكلمات خاصة عن والديها منذ وفاتهم عام 2021، وكان آخرها صورة لوالدها الراحل منذ أيام قليلة، مدوّنة عليها: «روح قلبي وحشتني يا أحلى سمير وأطيب بسبوس، ربنا يرحمك يا بابي، وربنا عالم أنت كنت طيب قد إيه وأب حنين أوي أوي، أكتر واحد شفته طيب مع كل الناس، حتى مع اللي مش كويس معاه، كان برضه طيب جدا.. بحبك يا بابي».