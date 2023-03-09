الامارات | عروض فريدة ضمن "مهرجان مترو دبي للموسيقى" تجمع بين الإبداع والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 "عاماً للاستدامة"، حرص مهرجان مترو دبي للموسيقى في دورته الثالثة، والتي انطلقت فعالياتها يوم الاثنين الماضي، أن يكون موضوع الاستدامة حاضراً من خلال العروض المتميزة التي تقدمها نخبة من الفنانين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم على مدار أسبوع من الإبداع الموسيقي في خمس محطات رئيسية من محطات مترو دبي وحتى يوم الأحد المقبل.

وعمل المهرجان، الذي ينظّمه براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على استقطاب نخبة من الفنانين الذين أبهروا الجمهور بعروضهم الموسيقية التي يستعينون فيها بآلات قاموا بتطويرها بأنفسهم مستخدمين مواد من الحياة اليومية معاد تدويرها، بهدف رفع مستوى وعي متابعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

ويستلهم المهرجان هذا العام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أهمية تهيئة البيئة الداعمة للإبداع والجاذبة للمبدعين وجعل دبي وجهة رئيسية لهم من مختلف أنحاء العالم، في حين يأتي المهرجان في إطار حملة #وجهات_دبي وتزامنا مع فعاليات #موسم_دبي_الفني، الحافل بالفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة.

وقالت أمينة طاهر، تنفيذي أول تسويق-براند دبي: "تمثل النسخة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى شهادة على نجاح الحدث كمنصة داعمة للمبدعين في المجال الموسيقي بما تتيحه لهم من فرصة عرض مواهبهم الفريدة أمام قاعدة كبيرة من الجمهور، في حين حرصنا أن يكون المهرجان هذا العام مواكباً لتوجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة وإعلانها عام 2023 عاماً للاستدامة، وكذلك أن يكون الحدث مساهماً في رفع وعي المجتمع بأهميتها وضرورة مضافرة الجهود من أجل الحفاظ على مواردنا البيئية وترشيد استهلاكها."

ويشارك في المهرجان هذا العام الفنان الفرنسي نيكولاس براس، وهو موسيقي موهوب دفعه شغفه بالبيئة إلى استحداث أسلوب مبتكر للتعريف بأهمية الحفاظ عليها من خلال تطوير آلات موسيقية من أدوات ومواد نستخدمها في حياتنا اليومية، وضمن أشكال عديدة اشتهر بقدرته على تطويع تلك المواد المعاد تدويرها في إبداع آلات موسيقية تبدو غريبة ولكنه يوظفها بأسلوب يجمع بين الإبداع الموسيقي والتوعية للمجتمع بضرورة مضافرة الجهود من أجل الحفاظ على موارد الكوكب وضمان استدامتها للأجيال القادمة. ومن الأدوات التي يستخدمها في صنع آلاته الموسيقية الفريدة أنابيب المياه البلاستيكية والأثاث الخشبي المستعمل، والمعلبات المعدنية، وحتى أنبوب العادم الخاص بالسيارة.

ويقول براس: "اعتقد أن الإبداع الموسيقي لا يكون فقط في استخدام الآلات الموسيقية .. ولكن أيضا في استحداث أشكال جديدة منها.. إنها فرصة رائعة أن أكون مشاركاً في هذا المهرجان المتميز في دبي وأنا في غاية الامتنان للفرصة التي أتاحها لي هذا الحدث المميز لعرض آلاتي الموسيقية الخاصة التي طورتها بنفسي".

مجموعة "The Show Theatre" من تايلاند تشارك نيكولاس براس قناعاته أن للفن دور كبير في رفع وعي المجتمعات بالموضوعات المهمة المرتبطة بحياتهم، وفي مقدمتها موضوع الاستدامة والحفاظ على البيئة. وتقدم المجموعة من خلال مهرجان مترو دبي للموسيقى عروضاً على قدر كبير من التميز باستخدام مواد أيضا معاد تدويرها مثل أدوات المطبخ وأوعية الطعام والملاعق والأكواب وغيرها من التجهيزات المنزلية المتواجدة تقريبا في كل بيت. ويجمع عرض المجموعة ما بين الإيقاعات الموسيقية والحركة في قالب يغلب عليه الطابع الكوميدي الذي يشيع المرح بين جمهور المتابعين.

وترى المجموعة أن هدفها هو إمتاع الناس ولكن في نفس الوقت توعيتهم بالمسؤولية التي يتشارك فيها الجميع تجاه البيئة وأهمية الاستفادة من الأدوات التي يتم الاستغناء عنها في المنزل بأسلوب نافع بشكل أو بآخر من أجل الحفاظ على الموارد وصون البيئة وتقليل الأثر البيئي الناجم عن الاستهلاك اليومي للأغراض المنزلية.

وقد أعرب أعضاء المجموعة التيلاندية عن سعادتهم بالمشاركة في مهرجان مترو دبي للموسيقى بما يضمه من تنوع كبير للعروض التي يشملها وكذلك سعادتهم بلقاء جمهور يمثل خلفيات ثقافية عديدة من حول العالم ما يمنحهم الشعور بالرضا عن توصيل رسالتهم على نطاق عالمي واسع النطاق انطلاقا من دبي التي تجتمع على أرضها الشعوب والثقافات.