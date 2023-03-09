رسائل أمهات شهداء «مثلث القيادة» للرئيس السيسي: عايشين مرفوعين الراس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيلم تسجيلي عن 3 من فرسان مصر، وأبطالها العظماء، بعنوان «مثلث القيادة»، عُرض خلال الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالًا بيوم الشهيد، للحديث عن تضحيات الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم فداء تراب مصر.

أمهات «مثلث القيادة»

يُشكل «مثلث القيادة»، الذي عُرض خلال الندوة الثقيفية، عن شهداء الوطن: البطل مصطفى حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة «حامل العلم»، الذي جمعهم القدر في يوم ومشهد واحد، يوم التخرج في «مثلث القيادة»، وتكريم أمهاتهن، الذي وقف الرئيس السيسي، لتقديم التحية إليهم.

صور تذكارية وكلمات استثنائية للأمهات

طالب الرئيس السيسي، أمهات شهداء «مثلث القيادة»، بالتقاط صورة تذكارية معهن، قائلا: «تسمحوا لي أتصور معاكم؟»، فأجابته إحداهن: «ده إحنا نتمنى، ده شرف لينا».

وألقت إحدى أمهات الشهداء، الذين رحلوا عن عالمنا ودنيانا، كلمة خلال الصورة التذكارية التي كانت تلتقطها مع الرئيس السيسي، قائلةً: «يا رب نشوف مصر في أعالي الدنيا كلها، دي مصر أم الدنيا».

وقالت أخرى: «عاوزين نشم ريحة ولادنا في سيناء يا ريس»، وردّ الرئيس السيسي: «هنحتفل كلنا، وأسر الشهداء معانا في يوم، هتشوفوا سيناء غير اللي أنتم شفتوه في الصورة المؤلمة، وهي صورة الأشرار، هتفرحوا إن ولادكم قدموا أرواحهم لأجل البلد دي، سنحتفل في سيناء والدنيا ستكون مختلفة».

«فخر لنا أننا أمهات شهداء، ونحن نمشي مرفوعين الرأس بين الناس بعد شهادتهم»، عبارة قالتها والدة الشهيد البطل مصطفى حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، في حديثها للرئيس: «الدنيا مش مستاهلة، طولها زي عرضها، أهم حاجة النهاية، هما نالوا الشهادة وكرمونا في الدنيا وفي الآخرة، وفخر ليا عندي شهدين وأنا مستعدة للشهادة والله».

يذكر أنّ الفيلم التسجيلي بعنوان «مثلث القيادة»، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يجرى الاحتفال به بالتزامن مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض يوم 9 مارس 1969.