ابن الشهيد الأكشر يبكي القلوب: ماما راحت لبابا عند ربنا.. وبكتبلهم جوابات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف مؤثر بكت له القلوب، لطفل من أبناء الشهداء، المكرمين خلال فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، احتفاءً بيوم الشهيد، إذ تحدث الطفل محمد جمال الأكشر، نجل الشهيد محمد الأكشر، عن قصة استشهاد والده، وفقدانه لوالدته أيضًا، أثناء أداء فريضة الحج.

الأم تلحق بالأب بعد 6 أشهر

«أنا بلال ابن الشهيد البطل محمد الأكشر، بابا استشهد في سيناء، وكان عمري سنة وشهرين، مش لحقت أشوف بابا»، عبارة بدأ من خلالها نجل الشهيد البطل محمد الأكشر، الحديث عن كواليس استشهاد والده، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخل بالندوة التثقيفية، مضيفًا: «بابا بطل، بعد استشهاده بـ6 شهور ماما اتوفت خلال الحج، وكان حلمها أنها تلحق ببابا في الجنة، وبكتب لهم جوابات لما بيوحشوني».

هبقى ظابط وهجيب حق بابا

تحدث الابن المكلوم على والديه، عن الأماني التي يحلم بتحقيقها، بعد رحيلهما، قائلا: «كان نفسي أعيش معاكم، أنا عاوزكم تكونوا مبسوطين، وحشتوني أوي، اطمنوا عليا، هكبر وهبقي ظابط وهجيب حق بابا، وأحقق حلم ماما، أنا ابن الشهيد البطل نقيب محمد الأكشر».

من أحاديث الجدة تعرف الابن على والده، ومن خلال الصور الذي يشاهدها له، إذ يحكي بلال جمال الأكشر: «كنت بسمع عن بطولاته من تيتا وأصحابه».

وكرم الرئيس السيسي، أسر الشهداء ومصابي العمليات، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، التي بثّتها فضائية «إكسترا نيوز»، من بينهم اسم الشهيد عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبد المتجلي، وتسلّم التكريم زوجته سالي عبد الحميد محمد علي، ووالده محمود محمد عبد المتجلي، وأبناؤه أنهار وهاجر ومحمود، إذ أدى الابن التحية للرئيس، الذي حمل إحدى ابنتي الشهيد.