أسعار الفراخ البرازيلي في معارض اهلا رمضان 2023.. اشتري ووفري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم السيدات في تلك الأيام، بالبحث عن منافذ بيع السلع الغذائية، بالتزامن مع قرب شهر رمضان، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، من أجل شراء المستلزمات الخاصة بالشهر الكريم، من بينها أسعار الفراخ البرازيلي في معارض أهلا رمضان 2023، التي تعرضها بأسعار مخفضة مقارنةً بالفراخ المحلية.

أسعار الفراخ البرازيلي في معارض أهلا رمضان 2023

أسعار الفراخ البرازيلي في معارض أهلا رمضان 2023، تحدث عنها عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، مؤكدا لـ«الوطن» أن سعر الفراخ البرازيلي أقل بكثير من البلدي، بقيمة تتراوح بين 25 حتى 30 جنيها، وسعر الفرخة المستوردة التي يزيد وزنها عن الكيلو ونصف، نحو 95 جنيها، وتتوافر داخل معارض أهلا رمضان.

يصل سعر الكيلو من الفراخ البرازيلي في معرض أهلا رمضان 2023، نحو 65 جنيها، بينما يسجل سعر الفراخ البرازيلي وزن كيلو و100 جرام نحو 71.5 جنيه، فيما يسجل وزن كيلو و200 جرامًا نحو 78 جنيهًا.

ذبح الفراخ البرازيلي على الطريقة الإسلامية

طريقة ذبح الفراخ البرازيلي، من أكثر ما يشغل بال كثير من الناس، بعد طرحها في الأسواق المحلية، في ظل شائعات، زعمت بأن طريقة ذبحها لا تتم على الشريعة الإسلامية.

وقال أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجاربة، عن الشائعات التي انتشرت خلال الآونة الماضية، لـ«هُن»، قائلًا: «الفراخ البرازيلي مطابقة للمواصفات المصرية، وهناك أجهزة إسلامية في البرازيل، ويقوموا بالبسملة أثناء الذبح، وهي عبارة عن أسطوانات تردد (بسم الله، الله أكبر)، قبل الذبح، وعلى كل فرخة بتدبح».

وأكد جعفر، «اتباع ذكر اسم الله عند دبح الفراخ البرازيلي، يتم وفقًا للشريعة الإسلامي، كما إنها خالية من أي أمراض، حفاظًا على سلامة المواطن داخل مصر».