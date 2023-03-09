وفري في خروجة «الويك إند» بفسحة «على قد الإيد».. سينما وسهرة تحت النجوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتاج الأسرة في نهاية الأسبوع، بعد أيام حافلة من الدراسة والعمل، إلى الراحة والخروج للفسحة، وأكثر ما يفكر فيه الآباء، اختيار مكان ممتع وجديد، وفي ذات الوقت يكون «على قد الإيد» لتناول الطعام، ومشاهدة مناطق ساحرة في مصر، وفيما يلي تفاصيل رحلة رائعة يمكن خوضها لمرة واحدة في الشهر، لكنها تكون كافية لكل أفراد الأسرة، أو رجل وزوجته، أو شاب وخطيبته.

محمية وادي دجلة.. متعة في قلب القاهرة

تبدأ الرحلة من 3 عصرا، حتى 11 مساء، حيث يتجمع الشباب بالتنسيق مع شركات السياحة المختلفة، استعدادا للتوجه إلى محمية وادي دجلة في المعادي بالقاهرة، بحسب محمود خالد، مسؤول بإحدى شركات تنظم الرحلات الداخلية، مؤكدا في تصريحات خاصة، أنها واحدة من أفضل رحلات الأسر والشباب ليوم واحد فقط، وتتوافر فيها كل سبل الاستمتاع بداية من الانتقالات، حتى تناول الطعام وكل الأنشطة.

تبدأ الرحلة بـ«fire show»، وسماع بعض الأغاني، ثم تناول وجبة عشاء، مكونة من وجبات سريعة التحضير: برجر وشيش طاووك، بالإضافة إلى العصير وتناول الماء، وبعد ذلك يبدأ عمل شو النار، وإعداد كامب تحت سماء محمية وادي دجلة، مع جمال الجبال والنجوم والمنظر الطبيعي الخلاب في الليل.

الرحلة لم تنته.. عرض سينمائي وألعاب

يؤكد خالد، أن الرحلة لم تنته عند هذا الحد، حيث تبدأ «movie night»، بوضع فرش عربي في صحراء وادي دجلة، وتشغيل فيلم تحت النجوم في أجواء دافئة ورائعة خلال فصل الشتاء، وخلال مشاهدة الفيلم، يمكنك تناول السناكس من لب وفشار، بالإضافة إلى أن المشروبات طوال اليوم مجانا، من الشاي والقهوة.

وخلال الرحلة تتوفر الألعاب الصحراوية مثل الكرة الطائرة، وكرة الساعة، وشد الحبل والشوال والكوتشينة والدمينو والطاولة للتسلية خلال اليوم، وتنتهي الرحلة في المساء للعودة للبيت الساعة 11 مساء، فقط بـ250 جنيها للفرد، شامل الوجبات وكل الانتقالات والأنشطة وللأسرة الكاملة تخفيض، في حين أن تذكرة السينما وحدها يصل سعرها إلى 200 جنيها.