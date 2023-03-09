بطلة مسلسل بالطو تحتفل بنهاية الحلقات بطريقة مختلفة مع والدها الراحل محمود الجندي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت شخصية «الدكتورة هاجر»، في المسلسل الكوميدي«بالطو»، نظر الكثير من مشاهدي العمل، نظرا لخفة دمها وحضورها الطاغي، الذي جعلها محور حديث الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور، عن هوية صاحبة العمل ليكتشف الجميع أنها مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي.

لقت مريم الجندي قبولا كبيرا من قبل الجمهور، الذين أثنوا على أدائها الرائع في مسلسل «بالطو»، التي شاركت بطولته مع نخبة من الفنانين على رأسهم الفنان الصاعد عصام عمر، الذي يجسد دور البطولة، والتي احتفلت بانتهاء الموسم الأول من العمل الكوميدي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بشكل مختلف، إذ شاركت صورة لكارنية الدكتورة هاجر، عبر خاصية «استوري»، وفي الخلف صورة لوالدها الراحل في مرحلة الشباب.

كارنية الدكتورة هاجر وصورة والدها

«هاجر الزهار صيدلي بوحدة طرشوخ الليف الصحية»، كان تلك صورة الكارنية التي شاركته الفنانة مريم الجندي، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، تعرب من خلاله عن سعادتها بالعمل الضخم الذي أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله «بالطو وهاجر، سيأخذ مكانة كبيرة دائما في قلبي».

ويُقدم«هُن» خلال السطور التالية، أبرزالمعلومات عن الفنانة مريم الجندي، صاحبة شخصية الدكتورة هاجر، في مسلسل بالطو.

- الفنانة مريم الجندي، هي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي.

- شقيقة المخرج الشهير أحمد الجندي.

- درست صحافة الوثائق المتعددة في الجامعة الأمريكية.

- انضمت إلى مركز الإبداع الفني تحت إشراف المخرج خالد جلال.

- أشارت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها تنتمي إلى عائلة فنية كبيرة، وتعتبر بالطو أول دور حقيقي لها، لكنه جاء في وقت متأخر.

- خلال اللقاء التلفزيوني أشارت مريم الجندي، إلى إنها وقعت في حب الدكتورة هاجر، لدرجة أنها كانت تقول أثناء عمل «الكاستينج»، إن محدش هيعمل الشخصية دي غيري.

- شاركت مريم الجندي مع والدها الفنان الراحل محمود الجندي، عام 2003، في مسلسل «الناس في كفر عسكر»، وهي طفلة.