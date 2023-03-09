لماذا يجب عليك استخدام ماء ميسيلار؟ واستخداماته المختلفة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماء ميسيلار لا تحتاج إلى غسله بالماء، على عكس معظم المنظفات التي تترك وراءها طبقة دهنية في الجزء العلوي من بشرتك، كما أنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية يمكن أن تهيج عينيك أو تسبب احمرارها أو تجعل عينيك تدمعان، تركيبة الماء والجلسرين مثالية للبشرة الحساسة أيضًا، وفيما يلي رد على سؤال لماذا يجب استخدام ماء ميسلار بشكل دوري، بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في لايف ستايل.

لماذا يستخدم ماء ميسيلار؟

ماء ميسيلار ليس مادة كاشطة أو مقشر، ولا يحتوي على الكحول الذي يجفف بشرتك أو يسبب الالتهاب، إنه لطيف على بشرتك، ويزيل المكياج ببضع تمريرات سريعة ودون إحداث فوضى.

كما يوفر الوقت ولا يلزم استخدامه في الحمام، إذ يمكنك استخدامه في السرير والنوم مباشرة.

ويقول خبراء البشرة إنك بحاجة إلى دورة كاملة من التنظيف المزدوج مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في نهاية اليوم لإزالة المكياج، ولكن من الشاق للغاية إتباع روتين صارم من هذا القبيل، وهنا يأتي دور مياه ميسيلار لإنقاذك، إذ تمتصه بشرتك وينظفها بسرعة.

استخدامات ماء ميسيلار

ويستعرض «هُن» خلال السطور التالية، استخدامات ماي الميسيلار المختلفة:

- مزيل للمكياج

انقعي قطعة قطن في هذا السائل وامسحي مكياجك، إذا كان لديك مكياج كثيف، افعلي ذلك عدة مرات، إنها الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر ضررًا لإزالة مكياجك.

- تونر للبشرة

في حين أن ماء ميسيلار يستطيع إزالة المكياج العادي، إلا أنه ليس قويًا بما يكفي لإزالة المكياج المضاد للماء، ويمكنك استخدامه في تلك الحالة كتونر بعد تنظيف بشرتك.

- منعش للبشرة

إذا شعرت أن هناك الكثير من المكياج على وجهك أو بدأت تشعر بثقل بشرتك في منتصف يوم حار، فإن ماء ميسيلار مفيد جدًا، اغمس قطعة قطن أو قطعة قماش ناعمة في ماء ميسيلار، وربت بها حول منطقة T أو المناطق الدهنية.

تنظيف فرش المكياج

مياه ميسيلار هي أسهل وأرخص طريقة لتنظيف فرشك، انقعي فرشك في وعاء من ماء ميسيلار لبضع دقائق، جففهم بمنشفة ورقية أو قطعة قماش ناعمة.