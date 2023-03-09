وصفة سحرية باستخدام الكاكا لترطيب الشعر.. «مكوناتها متاحة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكاكا من الفواكه المحببة لدي الكثيرين، ويقبل عدد كبير على شرائها، نظرا لفوائدها الغذائية المختلفة وأسعارها التي لا تتجاوز الـ15 جنيها للكيلو الواحد، ورغم فوائدها الكثيرة للجسم، فهي مفيدة أيضا لترطيب الشعر، ليس عليكي سوى وضعها على الشعر الجاف التالف سوى مرتين أسبوعيا، وستحظين بشعر مرطب ولامع لا مثيل له، اصنعي ماسك الكاكا في البيت بمكونات بسيطة.

ماسك الكاكا لترطيب الشعر

تحتوي هذه فاكهة الكاكا ذات اللون البرتقالي بحسب موقع مجلة elle على فيتامينات A وB وC، التي تحفز نمو الشعر وتجعل تجعيده يبدو أكثر كثافة، امزجيه مع العسل والزيوت الأساسية لتدليل شعرك المجعد وترطيبه من الداخل، وإليكِ بعض الوصفات.

- ثمرة فاكهة كاكا.

- كوب صغير عسل.

- غصين روزماري مجفف.

- 3 ملاعق كبيرة زيت لوز.

- 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

خطوات ماسك الكاكا لترطيب السعر

- تقشر وتهرس الكاكا في محضر الطعام.

- تضاف باقي المكونات، واخلطها معًا حتى تحصل على عجينة سميكة.

- ضعي المعجون على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

- اتركه لمدة 10 دقائق.

- اغسله بماء فاتر وشامبو خفيف.

الزيوت ليست أساسية في تلك الوصفة يمكنك الاستغناء عنها واستخدام الكاكا والعسل فقط.