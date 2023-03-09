«إيمان» تقدم ورش فنية للدعم النفسي للسيدات.. احتفالا بشهر المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مارس الشهر الـ3 في بداية العام يحمل كل المعاني الوردية للنساء حول العالم، فيه اليوم العالمي للمرأة والاحتفال السنوي بعيد الأم، وخلال هذا الشهر تقدم الفنانه المصرية إيمان رجب، ورش فنية تستخدم فيها الالوان المبهجة والمعبرة عن المرأة من جميع الجنسيات؛ إذ تقيم في أيرلندا، وتروي لـ«هن» أسباب اختيار تلك الألوان وتفاصيل الورش.

اختيارها لدرجات الأزرق والأصفر تعبيرا عن المرأة

اعتادت الفنانة الثلاثينية أن تقدم ورشًا فنية تربط بينها وبين العلاج النفسي للسيدات، وهذه تحديدا في شهر المرأة لتقديم الدعم للنساء، موضحة: «عندما بدأت هذه الورش الفنيه كنت أعلم مدى تأثير الفن في العلاج النفسي، أدرك كوني امرأة وأن معظمنا عباره عن جسد من المشاعر المكثفة والعميقة، وهذا أكثر ما يميزنا وهو نقطة ضعفنا وقوتنا، نحن كائنات روحانية في الأصل، لذلك عبرت عن الدعم النفسي للسيدات باستخدام الألوان التي تعبر عن الروح الأنثوية».

وعن سر اختيار الأزرق والأصفر في لوحات متدرباتها، قالت «إيمان» لـ«هن»: «تفاصيل الورشة عبارة عن دعم وعلاج نفسي ترفيهي للسيدات، أما الألوان المستخدمة فهي مرتبطه بمشاعر المرأة زي الأزرق والأصفر دي ألوان المشاعر الأنثوية، لأنها تعني تبع لعلم نفس الألوان، ألوان الاستيعاب والحرية والتغيير، وهي مشاعر أساسية عند المرأة».

«ايمان» بدأت رحلة الورش من تجربة ذاتية

ساعدها الفن التشكيلي في تخطي الحزن والمشاعر السلبية، لذلك قررت أن تساعد غيرها من خلال دراسة تأثير الألوان على الصحة النفسية، وإجراء العديد من الورش في ايرلندا للسيدات من جميع الجنسيات، مؤكدة أنها بدأت رحلة الورش من تجربه ذاتيه عميقة جدا أثرت في نفسها وساعدتها كثيراً على تخطي المشاعر السلبية والاكتئاب، لذلك قررت إطلاق حمله لدعم السيدات نفسيا عن طريق الفن: «سميت الورش ‏Art 2 heal & joy الفن للتشافي والمتعة».

وبعدها استخدمت أساليب معينه اكتسبتها من خبرتها كفنانة تشكيلية ذات تعليم ذاتي، أثقلتها بالدراسة لعلم الألوان وتأثيرها النفسي والبدني، ودراسة أخرى في العلاج بالفن والألوان.