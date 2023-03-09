الامارات | عقار لسرطان العظام يحسّن معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 50 %

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 مارس 2023

طور باحثون بجامعة إيست أنجليا دواءً جديدًا يعمل ضد جميع الأنواع الرئيسية لسرطان العظام الأولي؛ السرطان الذي يبدأ في العظام وليس السرطان الذي انتشر إلى العظام، يؤثر في الغالب على الأطفال. إذ ان العلاج الحالي مرهق، مع مجموعة مختلفة من العلاجات الكيميائية التي عفا عليها الزمن وبتر الأطراف.

وعلى الرغم من كل هذا، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات ضعيف عند 42 في المائة فقط. ويرجع ذلك إلى حد كبير لسرعة انتشار سرطان العظام إلى الرئتين.

لكن دراسة جديدة نُشرت الأربعاءبمجلة «علم أورام العظام» تُظهر كيف أن عقارًا جديدًا يسمى «CADD522» يمنع الجين المرتبط بدفع انتشار السرطان في الفئران المزروع بسرطان العظام البشرية.

ووفق موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص، فان الدواء المبتكر يزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 50 في المائة دون الحاجة إلى الجراحة أو العلاج الكيميائي. وعلى عكس العلاج الكيميائي، فإنه لا يسبب آثارًا جانبية سامة مثل تساقط الشعر والتعب والمرض.

جدير بالذ كر، ان الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور داريل غرين من كلية الطب بنورويتش بجامعة إيست أنجليا، استوحى دراسة سرطان العظام في مرحلة الطفولة بعد وفاة صديقه المقرب من جرّاء المرض في سن المراهقة. والآن حقق الفريق ما يمكن أن يكون أهم اكتشاف دوائي في هذا المجال منذ أكثر من 45 عامًا.

ويقول غرين ان «سرطان العظام الأولي هو نوع من السرطانات يبدأ في العظام. وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات الصلبة شيوعًا في مرحلة الطفولة بعد الدماغ والكلى مع حوالى 52000 حالة جديدة كل عام في جميع أنحاء العالم. يمكن أن ينتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذا هو الجانب الأكثر إشكالية لهذا النوع من السرطان. فبمجرد انتشاره يصبح من الصعب جدًا علاجه».

وعن ملابسات بحثه هذا يقول غرين «في المدرسة الثانوية أصيب صديقي المفضل بن مورلي بسرطان العظام الأولي. وقد ألهمني مرضه أن أفعل شيئًا حيال ذلك بنفسي لأنني أدركت أثناء دراستي أن هذا السرطان قد تخلف عن غيره من حيث البحث والتقدم في العلاج. لذلك درست وذهبت إلى الجامعة وحصلت على درجة الدكتوراه للعمل في نهاية المطاف على سرطان العظام الأولي». مبينا «أردت أن أفهم البيولوجيا الكامنة وراء انتشار السرطان حتى نتمكن من التدخل على المستوى السريري وتطوير علاجات جديدة للمرضى الذين لا يجب أن يمروا بما مر به صديقي بن. وفي النهاية، نريد إنقاذ الأرواح وتقليل حجم الإعاقة التي تسببها الجراحة. والآن طورنا دواءً جديدًا يعد بفعل ذلك بالضبط».

وفي هذا الاطار، جمع الفريق عينات من العظام والأورام من 19 مريضًا بمستشفى العظام الملكي في برمنغهام. ومع ذلك، كان هذا العدد الصغير أكثر من كافٍ لاكتشاف بعض التغيرات الواضحة في السرطانات.

واستخدم الفريق تسلسل الجيل التالي لتحديد أنواع المنظمات الجينية التي تسمى RNAs الصغيرة والتي كانت مختلفة خلال مسار تطور سرطان العظام. كما أظهر أن جينًا يسمى RUNX2 يتم تنشيطه في سرطان العظام الأولي وأن هذا الجين مرتبط بتحفيز انتشار السرطان. لذا قام أعضاء الفريق بتطوير دواء جديد أطلقوا عليه «CADD522»؛ وهو جزيء صغير يمنع بروتين RUNX2 من التأثير واختبروه على الفئران.

وفي تعليق على هذا الأمر، قال الدكتور غرين «في التجارب قبل السريرية تمت زيادة البقاء على قيد الحياة الخالية من ورم خبيث بنسبة 50 في المائة باستخدام عقار CADD522 الجديد بمفرده بدون علاج كيميائي أو جراحة. أنا متفائل أنه بالاقتران مع العلاجات الأخرى مثل الجراحة فإن هذا الرقم للبقاء على قيد الحياة سوف يرتفع مرة أخرى. وأن الأهم من ذلك، ونظرًا لأن الجين RUNX2 ليس مطلوبًا عادةً من قبل الخلايا الطبيعية، فإن الدواء لا يسبب آثارًا جانبية مثل العلاج الكيميائي. وهذا الاختراق مهم حقًا لأن علاج سرطان العظام لم يتغير منذ أكثر من 45 عامًا».