تعرفي على سبب فساد الأجهزة الكهربائية.. ما علاقة الخل بها؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الخل من المكونات الأساسية داخل أي منزل، ولا غنى عنه سواء في إعداد الطعام بالمطبخ أو في إجراء الكثير من الأعمال المنزلية، لكن على الرغم من ذلك هناك بعض الأشياء التي يفسدها الخل عند استخدامه في تنظيف المنزل.

الخل يفسد المكواة

ومن بين الأجهزة التي يفسدها الخل في حال تنظيف المنزل به، «المكواة»، لذلك لا يصلح إضافته إلى خزانها؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز بصورة دائمة، نظرا لأن الحمض المتوافر في الخل يتسبب في تأكل الأجزاء المعدنية بها، بحسب موقع «سكاي نيوزعربية».

وتعد «غسالة الملابس» من الأجهزة الكهربائية التي يتسبب الخل في إتلاف أجزاء منها، مثل الأختام والخراطيم المطاطية في بعض الغسالات، إلى درجة التسبب في حدوث تسرب، وأيضا «غسالة الأطباق» يفضل تجنب غسلها بالخل، خاصة أن هناك بعض السيدات تضيفن وعاء من الخل إلى داخل غسالة الصحون، اعتقادا أنه سيخلص من طبقة الماء العسر والرائحة الكريهة.

الشاشات الإلكترونية

أيضا من ضمن الأجهزة الكهربائية التي يتسبب الخل في إتلافها «الشاشات الإلكترونية»، لذلك يجب تجنبي استخدام الخل، في إطار تنظيف أي شاشة إلكترونية تابعة لجهاز الكُمبيوتر أو الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أوالتلفزيون، لأن يتسبب بتلف خصائص الشاشة المضادة للوهج، ويجعل شاشة اللمس أقل استجابة.