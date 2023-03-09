أسئلة تجنبيها مع طفلك المصاب بالتلعثم.. من بينها «يومك كان عامل إزاي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تساؤلات كثيرة من الأمهات حول طبيعة التعامل مع الطفل الذي يعاني من التأتأة أو التلعثم، كما يجهل البعض كيفية اكتشاف طبيعة الأمر، وما هي الحالات التي تستدعي اللجوء إلى متخصصين، وكيف يمكن معالجتهم وهل هناك أسئلة بعينها يجب تجنبها أثناء التعامل مع تلك الأطفال.

متى يجب اللجوء إلى متخصص للأطفال؟

تحدثت الدكتورة رشا سامي، استشاري أمراض التخاطب، عن التلعثم عند الأطفال، وما هي الأسئلة التي يجب على الأم تجنبها مع طفلها، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «في حاجة التأتأة أو نطق الحروف بشكل خاطئ، يجب على الأم اصطحاب الطفل إلى دكتور أمراض تخاطب، لتقييم الطفل ومعرفة التلعثم، وهل هو طريقة الطفل للتعبير عما بداخله، أم يعاني من مشكلة ما، وما هي درجة التلعثم وهل هناك حالات وراثية في العائلة به أم لا، وما هي طرق العلاج والتخلص منه».

طرق علاج التلعثم

«علاج التلعثم ليس جلسات فقط»، عبارة واصلت من خلالها الدكتورة رشا سامي، الحديث عن التلعثم عن الاطفال، وطرق التعامل الصحيحة معه، مضيفةً: «صعب إن الطفل يكون بيعاني منه، والأهل يفتكروا إنه لما يروح لدكتور تخاطب ويديله جلسات إنه كدا هيكون كويس، جزء كبير جدا من العلاج من خلال البيئة المحيطة بالطفل، وكيفية تقبل التلعثم وما هو رد فعلهم عليه».

أسئلة يجب تجنب سؤالها للأطفال

وتابعت الدكتورة رشا سامي، الحديث عن تعرض الطفل والاصابة بالتلعثم، قائلةً: «هناك أسئلة يجب على الأم تجنبها مع الطفل مثل يومك كان عامل ايه النهاردة، أنت ليه مش عايز تتكلم معايا».