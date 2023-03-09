تخرج 118 سيدة في برنامج «من أجل حياة أفضل»: بنواجه العنف الأسري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد أمس الأربعاء، حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج «من أجل حياة أفضل»، ذراع التمكين الاقتصادي لمشروع «تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة»، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تحت رعاية ودعم وزارة التضامن الاجتماعي، لتمكين السيدات، خاصة المعرضات للعنف سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا.

اليوم العالمي للمرأة

وقالت نهلة مختار، مدير عام الشؤون الخارجية والاتصال والتنمية المستدامة، إن الشركة الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل، تبنت مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة، فضلا عن مشروع الجمال من أجل حياة أفضل، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة كير مصر للتنمية، تحت رعاية ودعم وزارة التضامن الاجتماعي.

تخرج 118 سيدة ببرنامج «من أجل حياة أفضل»

وأوضحت نهلة مختار، أن أمس شهد تخرج 118 سيدة، ضمن برنامج «الجمال من أجل حياة أفضل»، الذي يؤكد مدى أهمية الدور التي تلعبه الشركة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا، إذ يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجا، خاصة السيدات المعرضات للتعنيف، وذلك عن طريق إعادة دمجهن في المجتمع وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، من خلال توفير تعليم فني محترف لمهنة تصفيف الشعر، واعتمادا على منهج تعليمي طوره أخصائيو لوريال، يشمل منهج نظري وتطبيقي، فضلا عن توفير فرص عمل لهن من خلال الشركاء في بعض صالونات التجميل، او إمدادهم بالأدوات اللازمة لافتتاح مشروعاتهم الخاصة، موضحة أنه عند الاحتفال بالتخرج يجرى تقديم شنطة تشمل جميع أدوات تصفيف الشعر، حتى يستطعن البدء في حياتهن العملية.

معايير اختيار السيدات المعنفات

وأكدت نهلة مختار، أنه يجرى اختيار السيدات المعنفات، الذين ينضموا لبرنامج «الجمال من أجل حياة أفضل» وفقا لعدة معايير مختلفة، منها ألا يزيد عمر السيدة عن 45 عاما، وأن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية، حتى تستطيع تلقي المادة العلمية الخاصة بالبرنامج، وأخيرا أن يكون لديها شغف التعلم، مشيرة إلى أن مدة التدريب تستمر لشهرين، بمعدل 15 فتاة، موضحة أن البرنامج يعمل على تحسين الحالة النفسية للسيدات وتمكينهم مهريا واقتصاديا، خاصة أن هذا المشروع يواجه العنف الأسري الذي يقع على السيدات.