«بهية» تطلق أكبر حملة توعية حول سرطان الثدي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة من الشباب المتطوعين بملابس وردية وشعارات مبهجة خرجوا ليكونوا بجانب السيدات تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، ضمن مبادرة أطلقتها مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، إيماناً منهم بدور التوعية وأهميتها للاكتشاف المبكر وعلاج ذلك المرض الخبيث، وهي الأولى من نوعها في مجال التوعية للوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات في أماكنهن، وفقاً لحديث الرئيس التنفيذي لمؤسسة بهية دكتورة جيلان أحمد لـ«هن»

مبادرة «بهية» في اليوم العالمي للمرأة

في صباح اليوم الذي يحتفي به العالم بالنساء «اليوم العالمي للمرأة» الذي يقدر جهود الانثى في كافة المجالات، قامت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمبادرتها الأولى للاطمئنان على صحة المرأة المصرية، حيث جال فريق بهية في مختلف أرجاء وشوارع مدينة الشيخ زايد على مدار اليوم بهدف الحث على أهمية الكشف المبكر والإجابة على كافة أسئلة المواطنين و إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بكيفية اكتشاف المرض و كيفية العلاج و غيرها من الاستفسارات التي تبحث كل سيدة عن إجابة لها .

ترحيب السيدات بمبادرة «بهية»

خلال الأماكن التي توزع فيها الفريق والتي تعد أشهر معالم مدينة الشيخ زايد التي مها المناطق التجارية والمجمع الإسلامي والمحطات وغيرها لاقت المبادرة ترحيب السيدات ،«هذه المبادرة هي الأولى في مؤسسة بهية ولاقت القبول والإقبال من العديد من رواد وقاطني مدينة الشيخ زايد الذين تصادف وجودهم بنفس أماكن وجود فريق بهية بالأماكن السابق ذكرها»، بالإضافة لذلك أكد الكثير منهم أنهم بانتظار افتتاح مستشفى بهية الشيخ زايد الجديد لاستكمال رحلة شفاء و مساندة المزيد من السيدات ، لتظل بذلك بهية دوما في ظهر كل سيدة مصرية وكل سيدة على أرض مصر.