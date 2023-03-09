الامارات | مهرجان مترو دبي للموسيقى.. لحن السعادة مستمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين ممرات عدة في خمس محطات مختارة تتواصل أنغام الموسيقى مع 20 عازفاً من الإمارات والمنطقة والعالم، ليقدموا لمرتادي المترو جرعة إضافية من الفرح والثقافة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي انطلق أخيراً ويستمر حتى الأحد المقبل.

ويقدم المهرجان الذي ينظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، مجموعة من الفعاليات الموسيقية المستلهمة من ثقافات العالم، إلى جانب الإضاءة على مفهوم الاستدامة من خلال آلات مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

وقالت التنفيذي الأول في «براند دبي»، أمينة طاهر، لـ«الإمارات اليوم»: «يعود المهرجان بدورته الثالثة وقد تبلورت فكرته بشراكة استراتيجية بين براند دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، في تعاون ينطوي على الكثير من المشاريع، من بينها هذا المهرجان».

وأضافت: «أجمل ما يحمله مهرجان مترو دبي للموسيقى أنه يغطي جميع الثقافات، فهو ليس محلياً، بل يمكن تصنيفه بالعالمي، وخلال هذا العام تم دمج الطابع العام له مع عام الاستدامة، ولدينا آلات مصنوعة من مواد معاد تدويرها».

وأشارت أمينة طاهر إلى أن عروض المهرجان تنطلق من الرابعة عصراً، وتمتد حتى 10 مساء، واختير هذا التوقيت لأن مرتادي المترو في الصباح يكونون منشغلين ببدء يومهم والعمل، ومن الجميل تقديم طاقة إيجابية في طريق العودة من العمل إلى المنزل. ولفتت إلى أنه تم اختيار خمس محطات هي: محطة مول الإمارات، وبرجمان، ومركز دبي المالي العالمي، والاتحاد، وشوبا العقارية، واعتمد ذلك على معايير السلامة بالدرجة الأولى، لذا تم تجنب المحطات الشديدة الازدحام لضمان سلامة الجمهور.

نجاح باهر

وحقق المهرجان نجاحاً باهراً في النسختين الماضيتين، وفق أمينة طاهر التي أردفت: «يأتي الحدث بالتزامن مع حملة وجهات دبي، كما كان مقترحاً تقديمه على مواسم خلال السنة، ولكن ارتأينا تنظيمه خلال هذه الفترة على نحو خاص، ليكون جزءاً من موسم دبي الفني، إذ تسلط غالبية الفعاليات على الفن البصري، وسعينا لأن تكون للموسيقى حصة في هذا المشهد الثقافي».

وحول المعايير التي يختار الفنانون على أساسها، أفادت بأنه في كل دورة تكون هناك ثيمة تسيطر على المهرجان، وكان عام الاستدامة هو المسيطر في هذه النسخة تماشياً مع عنوان 2023 في دولة الإمارات، منوهة بأنهم يعملون على تغطية شرائح وألوان مختلفة من حول العالم، وبالطبع عدم غياب الإبداع الإماراتي، إذ تشهد النسخة الحالية مشاركة العازفة إيمان الرئيسي.

وعن الخطة التطويرية الخاصة بالمهرجان، كشفت أمينة أن الحدث يضع في حسبانه أن يتوسع ليشمل محطات أكثر، وهناك أفكار مطروحة حول تنظيم مسابقة في مجال الموسيقى. ونوهت بتفاعل الجمهور مع العازفين، مشددة على دعم المهرجان للفنانين المشاركين سواء من خلال إتاحة المنصات لهم للعرض، وكذلك الدعم الإعلامي للمشاركين.

رؤية

من جهته قال العازف الفرنسي نيكولاس براس، الذي يشارك بالمهرجان بالعزف على آلات مصنوعة من مواد معاد تدويرها: «بدأت العزف في الصغر على آلة الغيتار، وبعدها انتقلت للعزف على الدرامز وغيرهما، ثم توجهت إلى بناء الآلات الخاصة بي، ووصل عدد ما ابتكرته إلى رقم كبير».

وأشار إلى أنه يعمل على ابتكار الآلات التي يشعر بأنها يمكنها أن تفيد في تقديم رؤيته الخاصة بالموسيقى، لذا ابتكر آلات من مواد معاد تدويرها، والتي كان يطمح إلى امتلاك الكثير منها، لكنه لم يمتلك ما يكفي من المال لشرائها، فبدأ يبحث في المواد المتنوعة، وكيفية اختراع الآلات.

واعتبر براس أن حس الابتكار الذي يتمتع به يعتمد على حبه للفيزياء وليس فقط للموسيقى، ما يسهل عليه اختراع آلات تنتج أصواتاً من أشياء غريبة، موضحاً أنه ابتكر آلة نفخ من إطارات دراجة هوائية.

أما ما يعزف عليه خلال المهرجان فهو غيتار مصنوع من خشب معاد تدويره، إلى جانب آلات أخرى، لافتاً إلى أنها المشاركة الأولى له في دبي، إذ يعمل على تقديم الموسيقى الخاصة به ويحرص على مزجها بأنغام عالمية، في شكل يتناسب مع الثقافات المتعددة التي تعيش في مدينة تجمع جنسيات كثيرة من جهات الأرض المختلفة.

• 20 عازفاً من الإمارات والمنطقة والعالم يقدمون لرواد المترو جرعات إضافية من الفرح.

مشاركون



يشارك في النسخة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى 20 عازفاً من أنحاء العالم، هم: عازفة السكسفون كاري ستيرلنج، وعازف العود شادي الحربي، وعازف السانتور مارسيل غريب، وعروض الدمى يقدمها محمد فوزي.

كما يشارك بالعزف على الفلوت فراز أحمد وأنيتا موروزوفا، والبيانو إليسيا كودزينيا، وإيمان الرئيسي، ونيكولاس براس على آلات معاد تدويرها. ويشارك أكثر من عازف على الغيتار، وهما جون بوتجيج، وبوريس موجيلفسكي، بينما يعزف على الهارمونيكا راضي صيقلي، وعلى آلة القانون لارا قاسم. وفي عروض الطبل والآلات الإيقاعية، يشارك ساجار باتيل وسيجون دانيال، ايرنيستو فيدال جايا، وساروت نابين وواسان برومبينيج، وديفيانش كاشوليا، بينما تشارك في الدي جي ايزابيل كلارنكون وميشيل رسول.

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