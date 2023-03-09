الامارات | «بوابة الجمال» تنصح بمستحضرات تقشير: مفتاح نضارة لبشرتك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ مستحضرات التقشير المحتوية على أحماض «ألفا هيدروكسي» (Alpha Hydroxy Acids) مفتاح جمال ونضارة للبشرة، حسب خبراء بوابة «هاوت.دي» الألمانية المعنية بالجمال، التي أوضحت أن تلك الأحماض تندرج ضمن مستحضرات التقشير الميكانيكية، التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة ومحاربة البثور وتحفيز تجدد الخلايا وتنشيط سريان الدم وتعزيز امتصاص مستحضرات العناية.

وبفضل هذه المزايا الجمالية، يمكن للمرأة الحصول على بشرة نقية تخلو من الشوائب وتتمتع بلون متجانس ومظهر وردي يشع نضارة وشبابا وحيوية.

وأضافت «هاوت.دي» أنه ينبغي تطبيق مستحضر التقشير المحتوي على أحماض «ألفا هيدروكسي» بمعدل لا يزيد على ثلاث مرات أسبوعياً، مع مراعاة تطبيقه في المساء بعد تنظيف الوجه وتركه لمدة خمس دقائق كي يؤتي مفعوله، ثم شطفه بماء فاتر.

ولأن مستحضرات التقشير الميكانيكية تجعل البشرة حساسة للضوء، لذا ينبغي حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بواسطة كريم واق من الشمس ذات عامل حماية (SPF) بدرجة 30.